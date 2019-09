La Sicilia colpita dal maltempo. Tromba marina ad Alcamo. Il video

02/09/2019 08:40:00

La Sicilia nella morsa del maltempo. Pioggia e temporali in tutta l'isola, in particolare in Sicilia occidentale.

Temporali anche in provincia di Trapani a partire da ieri mattina. Ad Alcamo Marina è stata avvistata una tromba marina che per una quindicina di minuti ha volteggiato sullo specchio di mare davanti la costa. Una tromba marina di lieve entità che non ha creato danni.

Le forti piogge hanno creato disagi in diverse aree della Sicilia. A essere colpite, in particolare, sono state le aree del Palermitano e del Trapanese.

La strada statale 113 “Settentrionale Sicula” è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per alcune ore a causa di un allagamento che ha interessato il sottopassaggio all’autostrada A29 Palermo-Mazara.



Sempre lungo l’autostrada che collega le due città un gruppo di automobilisti è rimasto impantanato all’altezza di Isola delle Femmine a causa dell’acqua alta. Allagamenti anche nel capoluogo siciliano, specialmente in via Villagrazia, dove la carreggiata è diventata un vero e proprio fiume.

Oggi restano critiche le condizioni meteo. La protezione civile regionale ha emanato un bollettino meteo con allerta arancione per il rischio idro-geologico. Oggi infatti sono previste ancora piogge e temporali.