Bambino muore schiacciato da una cisterna mentre i genitori annaffiano

05/09/2019 10:20:00

Un bambino di tre anni è morto schiacciato da una cisterna piena di acqua che è scivolata giù dal carrello sul quale era posizionata. È successo nella serata di mercoledì in una zona rurale di Montesano, sulla Marcellana, in provincia di Salerno.

Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, il piccolo si trovava a casa con i genitori che stavano innaffiando il terreno coltivato attorno alla loro abitazione quando è avvenuta la tragedia. Per cause ancora da accertare la cisterna, posizionata su di un carrello trainata da un trattore, è scivolata travolgendo il bambino.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Polla, per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è stata posta sotto sequestro, così come l’area dove si è verificata la tragedia, da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina.