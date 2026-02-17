Dieci corpi in 48 ore: il Canale di Sicilia restituisce morti

17/02/2026 23:12:00

Il mare continua a restituire morti. E stavolta i numeri non sono più episodi isolati ma una sequenza che impressiona.

Nella serata del 17 febbraio, alle 19.45 circa, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani sono intervenuti nella frazione Frassino, nel territorio di Custonaci, su richiesta dei Carabinieri, per il recupero di una salma in mare. Sul posto anche la Capitaneria di Porto di San Vito lo Capo. Le operazioni si sono concluse intorno alle 22.30. Si presume si tratti di una persona extracomunitaria, ma l’identità non è ancora nota.

Questo corpo si aggiunge a una scia che, nel giro di 48 ore, ha toccato quota dieci.

Cinque cadaveri sono stati rinvenuti nelle acque di Pantelleria in tre giorni: tre in acque internazionali e due lungo la costa. Già la settimana precedente la Guardia Costiera aveva recuperato altri due corpi in mare aperto. Negli stessi giorni un cadavere era stato trovato davanti alle coste di Trapani e un altro davanti a Marsala.

Ora Custonaci.

Dieci corpi in 48 ore lungo la rotta del Canale di Sicilia. Dieci vite senza nome che il Mediterraneo ha riportato a riva una dopo l’altra.

La sequenza fa pensare a un possibile naufragio, o a più traversate finite nel silenzio. Le correnti possono aver disperso i corpi lungo un tratto ampio di costa, da Pantelleria al litorale trapanese. Le verifiche sono in corso.



