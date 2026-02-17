Carnevale con il maltempo, Partinico rinvia tutto al 17 aprile. E scoppiano le polemiche
Il maltempo scompagina i carri, spegne la musica e rimanda coriandoli e stelle filanti. In tutta la Sicilia occidentale le sfilate di Carnevale fanno i conti con vento e pioggia. Ma a far discutere è soprattutto la scelta del Comune di Partinico: niente recupero nei prossimi giorni, la sfilata di martedì grasso slitta addirittura a dopo Pasqua.
Una decisione che non passa inosservata.
Il comunicato del Comune
In una nota ufficiale, l’Amministrazione e l’assessore al ramo Fabio Bosco parlano di “false notizie” sull’annullamento dell’evento e chiariscono che, di concerto con associazioni, scuole e staff organizzativo, si è deciso di spostare i festeggiamenti “in considerazione del maltempo che, anche nei prossimi giorni, non consentirebbe una buona riuscita dell’evento in sicurezza”.
La nuova data individuata è il 17 aprile. Seguiranno ulteriori comunicazioni a ridosso dell’appuntamento.
Nessun annullamento, dunque. Ma un rinvio lungo oltre un mese.
Carnevale… dopo Pasqua?
La scelta è singolare: celebrare il Carnevale in pieno tempo pasquale rompe la tradizione, almeno nel calendario canonico. Eppure non è un inedito assoluto.
Lo scorso anno il vicino Comune di Balestrate optò per una soluzione analoga, recuperando la sfilata in primavera e registrando anche una buona partecipazione di pubblico. L’idea, in fondo, è semplice: meglio una festa fuori stagione ma con sole e sicurezza, che un corteo sotto l’acqua e tra le raffiche di vento.
Le polemiche
Sui social, però, le reazioni non si sono fatte attendere. C’è chi comprende la prudenza legata alla sicurezza e chi invece storce il naso per una data così lontana, temendo che si perda lo spirito carnevalesco.
Il Carnevale è rito collettivo, attesa, calendario condiviso. Spostarlo a dopo Pasqua significa inevitabilmente cambiarne il senso. Ma significa anche provare a salvare il lavoro di scuole, associazioni e volontari che da mesi preparano carri e costumi.
Maltempo protagonista
Intanto il meteo continua a condizionare l’intera provincia e più in generale la Sicilia occidentale. Raffiche di vento, mareggiate e precipitazioni stanno costringendo molti Comuni a rivedere i programmi. La sicurezza, in questi casi, resta la priorità.
Coriandoli e maschere dovranno aspettare. A Partinico l’appuntamento è fissato per il 17 aprile. Con la speranza che, almeno allora, il sole sia dalla parte del Carnevale.
La premier Meloni torna a Niscemi: 150milioni e Ciciliano commissario straordinario
Blitz a sorpresa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Sicilia. A diciotto giorni dalla prima visita, la premier è tornata a Niscemi, il centro del Nisseno colpito dalla frana del 25 gennaio, per una ricognizione nelle aree...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Donna accoltellata a Palermo, chiesta perizia psichiatrica per l’indagato
È stata chiesta una perizia psichiatrica per Massimo Gagliardo De Stefano, 52 anni, accusato di avere accoltellato Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, a Palermo. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste