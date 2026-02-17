Carnevale con il maltempo, Partinico rinvia tutto al 17 aprile. E scoppiano le polemiche

17/02/2026 19:19:00

Il maltempo scompagina i carri, spegne la musica e rimanda coriandoli e stelle filanti. In tutta la Sicilia occidentale le sfilate di Carnevale fanno i conti con vento e pioggia. Ma a far discutere è soprattutto la scelta del Comune di Partinico: niente recupero nei prossimi giorni, la sfilata di martedì grasso slitta addirittura a dopo Pasqua.

Una decisione che non passa inosservata.

Il comunicato del Comune

In una nota ufficiale, l’Amministrazione e l’assessore al ramo Fabio Bosco parlano di “false notizie” sull’annullamento dell’evento e chiariscono che, di concerto con associazioni, scuole e staff organizzativo, si è deciso di spostare i festeggiamenti “in considerazione del maltempo che, anche nei prossimi giorni, non consentirebbe una buona riuscita dell’evento in sicurezza”.

La nuova data individuata è il 17 aprile. Seguiranno ulteriori comunicazioni a ridosso dell’appuntamento.

Nessun annullamento, dunque. Ma un rinvio lungo oltre un mese.

Carnevale… dopo Pasqua?

La scelta è singolare: celebrare il Carnevale in pieno tempo pasquale rompe la tradizione, almeno nel calendario canonico. Eppure non è un inedito assoluto.

Lo scorso anno il vicino Comune di Balestrate optò per una soluzione analoga, recuperando la sfilata in primavera e registrando anche una buona partecipazione di pubblico. L’idea, in fondo, è semplice: meglio una festa fuori stagione ma con sole e sicurezza, che un corteo sotto l’acqua e tra le raffiche di vento.

Le polemiche

Sui social, però, le reazioni non si sono fatte attendere. C’è chi comprende la prudenza legata alla sicurezza e chi invece storce il naso per una data così lontana, temendo che si perda lo spirito carnevalesco.

Il Carnevale è rito collettivo, attesa, calendario condiviso. Spostarlo a dopo Pasqua significa inevitabilmente cambiarne il senso. Ma significa anche provare a salvare il lavoro di scuole, associazioni e volontari che da mesi preparano carri e costumi.

Maltempo protagonista

Intanto il meteo continua a condizionare l’intera provincia e più in generale la Sicilia occidentale. Raffiche di vento, mareggiate e precipitazioni stanno costringendo molti Comuni a rivedere i programmi. La sicurezza, in questi casi, resta la priorità.

Coriandoli e maschere dovranno aspettare. A Partinico l’appuntamento è fissato per il 17 aprile. Con la speranza che, almeno allora, il sole sia dalla parte del Carnevale.



