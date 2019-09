A Castelvetrano centrato un 5 al superenalotto da 22mila euro

06/09/2019 18:29:00

Ancora vittoria a segno in Sicilia o con il SuperEnalotto. Nel concorso di ieri sera un giocatore di Castelvetrano, ha centrato un 5 da 21.998,78 euro, informa Agipronews.

La giocata vincente è stata convalidata alla Tabaccheria di Di Girolamo Giuseppe presso il Centro Commerciale Belicittà in via Caduti di Nassirya.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 61,5 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e terzo al mondo. L’ultimo "6" è stato centrato lo scorso 13 agosto, con 209,1 milioni, premio più alto assegnato nella storia del gioco, a Lodi (Milano), mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.