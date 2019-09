Marsala, aggredisce anziana e le ruba una collana. Ma viene arrestato subito dalla polizia

07/09/2019 14:05:00

Segue un'anziana, l'aggredisce alle spalle per rubarle una collana d'oro. Ma i poliziotti avevano assistito alla scena e lo hanno arrestato. E' successo nel pieno centro storico di Marsala qualche giorno fa.

La Polizia ha arrestato in flagranza di reato Vito De Carlo, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane ha tentato di derubare una donna di 79 strappandole la collana d'oro, un dono della defunta madre. La donna è stata trasportata in ospedale sotto shock, per lei solo un grande spavento. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ecco i dettagli nella nota del Commissariato di Polizia di Marsala.

Nel pomeriggio del 4 settembre 2019, personale del Commissariato di P.S. di Marsala ha tratto in arresto in flagranza di reato Vito DE CARLO, classe 1988, resosi responsabile di rapina aggravata ai danni di una settantanovenne.

In particolare, il personale della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Marsala, durante l’espletamento di un servizio antirapina - nel transitare per le vie del centro storico - notava il De Carlo (già noto ai poliziotti per i suoi numerosi precedenti), il quale, con atteggiamento circospetto, seguiva un’anziana donna.

A questo punto gli agenti operanti scendevano dall’autovettura e si ponevano alle spalle del soggetto, senza mai perderlo di vista, al fine di procedere alla sua identificazione.

Giunto a pochi metri dal De Carlo, uno dei due operatori si avvedeva che il malvivente, con mossa fulminea, afferrava la donna per il collo e, cingendola violentemente con un braccio, le strappava la collana d’oro che portava al collo.

Il personale del Commissariato, dunque, immobilizzava il De Carlo, liberando dalla morsa la donna e recuperando la collana dalle mani del malvivente.

Sul posto si faceva intervenire personale del 118, che trasportava la signora, sotto shock e dolorante al collo, al locale Pronto Soccorso, ove è rimasta sotto osservazione sino al giorno successivo.

Il De Carlo, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G., è stato associato agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio. L’arrestato, pregiudicato anche per reati specifici, era sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. nelle giornate di mercoledì e sabato dalle ore 17 alle ore 18.

Dopo le dimissioni dal nosocomio - avvenute per scelta della paziente di non procedere al ricovero – alla donna è stata restituita la collana in oro, a cui la stessa era particolarmente legata poiché donatale dalla defunta madre.

In data odierna, in sede di udienza di convalida, è stata applicata al De Carlo la misura degli arresti domiciliari.