Scuole, nuovo anno senza doppi turni in provincia di Trapani. Cerami soddisfatto

15/09/2019 08:20:00

Il Commissario Straordinario del LCC di Trapani, Dott. Raimondo Cerami, esprime grande soddisfazione che il 12 settembre è iniziato il nuovo anno scolastico 2019/2020 senza dover ricorrere ai doppi turni delle lezioni nelle scuole superiori della provincia di Trapani che fino a qualche mese fa sembravano inevitabili.



La buona notizia per gli studenti e le famiglie era stata preannunciata dal Dr. Cerami nel corso dell’incontro svoltosi in Prefettura in presenza di rappresentanti dei principali sindacati, del Capo di Gabinetto dell’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione Lagalla, del Dirigente scolastico dell’Ambito territoriale provinciale, illustrando ai presenti un aggiornamento del piano di razionalizzazione degli edifici scolastici che consentiva di poter avviare un sereno anno scolastico scongiurando i doppi turni e il trasferimento di alcune istituzioni scolastiche in altri Comuni.

Il dr. Cerami dà atto che tale risultato è stato frutto di un incessante impegno profuso in diversi incontri istituzionali, trasformati ormai in tavoli permanenti, che ha intrapreso sin dal suo insediamento con i Sindaci, i Dirigenti scolastici, il Provveditore e altri attori a diverso titoli coinvolti, con l’obiettivo di dare una sistemazione definitiva alle istituzioni scolastiche superiori in immobili di proprietà pubblica riducendo i costi per locazioni passive ad uso scolastico che il LCC di Trapani non può più sostenere a causa delle notorie difficoltà finanziarie di tutti gli enti di area vasta. Il Dr. Cerami tiene a precisare che, pur apprezzando gli sforzi di alcuni Sindaci impegnati anch’essi nella razionalizzazione degli spazi di competenza comunale, le soluzioni da questi prospettate sono stati molto parziali e limitate, riguardando per lo più il medio e lungo periodo.

Incassato il risultato di avere mantenuto l’impegno preso, il Dr. Cerami intende continuare su questa direzione, auspicando che tutti i Sindaci e le Istituzioni del mondo scolastico prendano consapevolezza dello spirito di collaborazione necessario per garantire, nell’ambito del più generale obiettivo di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, un’equilibrata distribuzione degli spazi ad uso scolastico su tutto il territorio provinciale che preveda l’acquisizione al LCC di immobili in mano pubblica da destinare ad edilizia scolastica superiore in ragione della contrazione della popolazione scolastica primaria ed in subordine l’acquisto di immobili già locati azzerando nel tempo quasi del tutto il costo per gli affitti di immobili scolastici.

Il Dr. Cerami, ricorda, ancora, l’attenzione sempre alta mostrata al mondo della scuola imprimendo un accelerazione ai propri uffici per assicurare la partecipazione dell’Ente a tutti i bandi per la ricerca di finanziamenti per migliorare anche il patrimonio scolastico di proprietà e rendere le scuole, luogo in cui i nostri ragazzi trascorrono buona parte del loro tempo, sempre più sicure.

Rivolge, infine, un augurio di buon anno scolastico al mondo della scuola ed in particolare ai nostri giovani affinchè sia per loro un anno di esperienza appassionante e ricca di soddisfazioni, promettendo l’impegno del LCC di Trapani di lavorare per una

scuola sicura, in grado di essere vicina ai nostri ragazzi durante il loro percorso formativo e di crescita.