Castelvetrano, venerdÃ¬ la manifestazione di Legabiente "Puliamo il mondo 2019"

17/09/2019 19:00:00

Il circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano partecipa alla campagna "Puliamo il Mondo", l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie al lavoro di oltre 1.000 gruppi di "volontari dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine. L'iniziativa rientra nella campagna nazionale di SICILIA MUNNIZZA FREE, progetto nazione per liberare la Sicilia dai rifiuti verso l'economia circolare.

Puliamo il Mondo 2019 verrà organizzata in collaborazione con il 2 Circolo Didattico "Ruggero Settimo" e il comune di Castelvetrano all'interno del giardino dello stesso Circolo Didattico nella giornata di venerdì 20 settembre. Appuntamento alle ore 9.30 in piazza Ruggero Settimo.

Si invitano le associazioni di volontariato e tutti i cittadini di buona volontà per contribuire alla riuscita dell'iniziativa.