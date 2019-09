Aeroporto e turismo, gli amministratori Under 40 incontrano Ombra

21/09/2019 11:00:00

Una delegazione di Amministratori Under 40 della Provincia di Trapani ha incontrato il Presidente Airgest Salvatore Ombra.

Oggetto della proficua discussione sono state le strategie che la società di gestione dell'aeroporto di Birgi vuole portare avanti e la collaborazione tra questa e le Amministrazioni locali, soprattutto alla luce, da un lato, delle potenzialità della Provincia di Trapani e, dall'altro, del crescente spopolamento giovanile.

Gli amministratori intervenuti (nello specifico, partendo da sinistra, Pietro Crimi, Comune di Salemi, Eleonora Milazzo, Comune di Marsala, Marzia Patti e Giulia Passalacqua, Comune di Trapani, Rossella Cosentino, Comune di Erice, Gaspare Gucciardi, Comune di Vita, Antonino Cinquemani e Luigi Di Girolamo, Comune di Salaparuta, Gioacchino Poma, Comune di Custonaci) si dichiarano soddisfatti dell'incontro e delle risposte ricevute: "Finalmente, la politica locale ha compreso che solo attraverso l'unione e la collaborazione possiamo cercare di raggiungere dei risultati concreti.

"L'apertura mostrata dal Presidente Ombra, il quale ha compreso la necessità di dare risposte ai nostri concittadini ed ai giovani che rappresentiamo all'interno delle istituzioni, non può che alimentare la nostra voglia di continuare a lottare e dare il nostro contributo per il futuro di questo territorio - dichiarano. Oggi abbiamo stretto un patto con il Presidente Ombra e sarà nostra cura riportare il messaggio all'interno delle aule consigliari e delle Giunte, al fine di lavorare in sinergia con i nostri Sindaci".

"Riteniamo infatti - aggiungono gli amministratori che hanno già inviato lettera alle istituzioni regionali e nazionali - che la Provincia di Trapani oggi abbia bisogno di un aeroporto funzionante per poter lavorare sul marketing territoriale, sul miglioramento delle infrastrutture, sul far crescere il suo appeal per i vari investimenti privati, sul turismo, oltre che per il cambiamento reale. Ha bisogno della buona Politica".