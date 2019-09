Mazara, uomo evade dalla caserma dei carabinieri buttandosi dal primo piano

22/09/2019 20:44:00

E' stato arrestato, oggi, domenica 22 Settembre, l'uomo che venerdì scorso, a Mazara del Vallo, era riuscito a scappare dalla caserma dei Carabinieri, dove si trovava in stato di fermo.

L'uomo si era buttato dal primo piano, tra l'altro riportando delle ferite, e si è dileguato per i vicoli del centro storico. Immediate le ricerche, che sono terminate oggi, quando si è scoperto che l'uomo stava in un locale sopra una pizzeria in via Madonna del Paradiso.

Da qui l'accerchiamento delle forze dell'ordine e poi l'arresto, molto concitato, che ha attirato la curiosità e l'attenzione di molti passanti. Ancora da capire chi e perchè ha dato ospitalità al fuggitivo, che è di nazionalità tunisina, e del quale non sono state rese note le generalità.