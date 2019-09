La nuova puntata di Sicilia Svelata parla di: "Erice. Uomini e Dei"

22/09/2019 06:00:00

La nuova puntata di Sicilia svelata è dedicata ad Erice. "I Romani avevano della popolazione di Erice il più grande rispetto, poiché nata da stirpe Troiana e più precisamente legata ad Enea, fondatore di Roma. Così fu eretto a Roma, dopo le guerre puniche, un santuario dedicato alla Venere Ericina, mentre le città ribelli di Sicilia erano vessate da un'imposta annua in oro da versare al tempio..." (Jean Paul Barreaud)

Sicilia svelata è una serie di documentari brevi per TV & Web che invita alla conoscenza di una Sicilia nascosta, raccontata attraverso eventi, luoghi e misteri che non trovano spazio nell’immagine tradizionalmente diffusa dai canali di promozione culturale e turistica. Grazie a uno stile e a contenuti originali, ogni puntata di questa serie costituisce un vero e proprio viaggio nel tempo e nei luoghi, alla scoperta di storie e misteri, usanze, tradizioni, elementi culturali e religiosi di antichissima memoria e persistenze ancora visibili. Autore dei contenuti e protagonista di questo viaggio è Jean Paul Barreaud, poliedrica guida culturale francese, in Sicilia dai primi anni '80, che conduce lo spettatore/viaggiatore alla scoperta di ignote meraviglie, spingendosi alla ricerca di sperdute cattedrali normanne che furono ritrovo dei cavalieri templari, di erbe magiche dimenticate e di splendidi castelli, alternando spunti storici ad esperienze dirette nella sua ricerca. Grazie a Jean Paul, Sicilia svelata diviene così il quadro di una Sicilia mai vista, una terra immaginifica, ricca di colori, sapori e profumi, paesaggi imprevedibili, sguardi penetranti, alternanze di culti, poteri e religioni.

"Sicilia svelata" - serie di video-documentari per Editoria, Web & TV a cura di Jean Paul Barreaud (www.sicile.net) & Gabriele Gismondi (www.gabrielegismondi.com) in collaborazione con Alessio Algeri (www.sicilylapse.com). Immagini aeree Vincenzo Italiano.

