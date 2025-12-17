Libri, autori e musica: Winter Books debutta ai Cantieri Culturali della Zisa

17/12/2025 16:59:00

Tre giorni per celebrare il libro, l’editoria indipendente e il piacere dell’incontro.

Dal 19 al 21 dicembre gli spazi del NOZ – Nuove Officine Zisa, ai Cantieri Culturali alla Zisa, ospiteranno la prima edizione di Winter Books – Festa del Libro d’Inverno, una manifestazione che punta a diventare un nuovo punto di riferimento nel panorama culturale siciliano.

La fiera, a ingresso libero, trasformerà il NOZ in una vera e propria casa del libro: stand editoriali, presentazioni, incontri con autori ed editori, attività per bambini, degustazioni e momenti musicali accompagneranno il pubblico in un percorso pensato per vivere la lettura come esperienza condivisa e quotidiana.

Winter Books nasce con l’obiettivo di valorizzare l’editoria indipendente e le narrazioni contemporanee, favorendo il dialogo diretto tra lettori, scrittori e professionisti del settore. Un luogo informale e accogliente dove sfogliare libri, ascoltare storie, bere un tè o un calice di vino, fermarsi a pranzo o a cena e partecipare agli appuntamenti in programma.

L’evento è organizzato da ADESI – Associazione degli Editori Siciliani Indipendenti, CRESM, NOZ – Nuove Officine Zisa, Qmedia, Associazione Sequenze e Frequenze e Biblioteca di Fantascienza Riccardo Mancini, con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti e della redazione di Repubblica Palermo.

Ricco il parterre degli ospiti, che include scrittori, giornalisti e personalità del mondo culturale e civile, tra cui Gaetano Basile, Piergiorgio Di Cara, Giacomo Di Girolamo, Salvatore Ferlita, Gaetano Savatteri, Leoluca Orlando, Maurizio de Lucia, Corrado Lorefice, insieme a numerosi altri protagonisti del dibattito culturale siciliano. Repubblica Palermo curerà inoltre un incontro dedicato al centenario di Andrea Camilleri, con letture dal vivo affidate agli allievi della Scuola di recitazione del Teatro Biondo.

Spazio anche alle arti visive e alla musica: l’Accademia di Belle Arti di Palermo allestisce una mostra di lavori degli studenti ispirati al tema della fiera, mentre il Conservatorio Scarlatti propone due momenti musicali dal vivo. L’immagine ufficiale di questa prima edizione è firmata da Serena Fiorbelli, vincitrice del contest interno al corso di fumetto e illustrazione.

Orari di apertura:

Venerdì 19 dicembre: 16.00 – 24.00

Sabato 20 dicembre: 10.00 – 24.00

Domenica 21 dicembre: 10.00 – 21.00

Il programma completo e l’elenco degli editori partecipanti sono disponibili su www.winterbooks.it.



