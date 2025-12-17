Sezioni
Cultura
17/12/2025 07:30:00

A Mazara, incontro scientifico su Cannabis, scienza e salute

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/a-mazara-incontro-scientifico-su-cannabis-scienza-e-salute-450.jpg

 Si parlerà di Cannabis, scienza e salute al Civic Center di Mazara del Vallo in corso Vittorio Veneto, 201. L’appuntamento è per venerdì 19 dicembre, alle 17,15 presso la sala convegni, dove sarà presentato il libro di Gaetano Caldarera “Cannabis Curativa. Una visione scientifica sulla cannabis terapeutica”.

 

Nell’incontro, moderato dal prof. Antonio Messina, patrocinato dall’Ordine Nazionale dei Biologi e organizzato dalla Multiverso Edizioni con l’associazione culturale “Il Pensiero Storico”, verrà approfondito l’uso della cannabis nella storia alla ricerca moderna, dal diabete di tipo 2 allo stress ossidativo, fino alle terapie convenzionali e a quelle di ultima generazione. Interverranno medici, biologi e docenti universitari, con ampio spazio al confronto e al dibattito.

L’ingresso è libero ed aperto a professionisti, studenti e cittadini interessati.

 

Dopo i saluti istituzionali del dott. Alessandro Pitruzzella, presidente regionale dell’ Ordine dei Biologi e della dott.ssa Stefania Ajello, sono previsti i seguenti interventi:

 

Dott.ssa Graziella Zizzo, psicoterapeuta, docente UNIPA, supervisore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia COIRAG di Palermo, che parlerà dell’utilizzo della cannabis dall’antichità ai giorni nostri;

 

Prof. Paolo Cusumano, psicologo clinico, si occuperà del tema della ricerca che “trascende la paura”;

 

Dott.ssa Claudia Iacona, biologa nutrizionista, illustrerà la cause e le complicanze del diabete di tipo 2;

 

Dott. Angelo Fiore, endocrinologo, tratterà il tema dei “farmaci convenzionali e terapie di ultima generazione nel diabete di tipo 2”;

 

Prof.ssa Sara Baldelli  dell’Università San Raffaele Roma (collegata da remoto), si occuperà dello stress ossidativo: “conseguenze e strategie per ritardarne gli effetti”;

 

Prof. Gaetano Caldarera, docente di biologia e biochimica, biologo nutrizionista, autore del libro, parlerà degli studi e degli effetti della cannabis sul diabete di tipo 2 e sullo stress ossidativo.









