26/09/2019 21:28:00

Mangia tonno affumicato in un ristorante di San Vito Lo Capo e finisce in ospedale dove è stata ricoverata in gravi condizioni.

Vittima una turista milanese in vacanza nella località balneare dove è in scena il Cous cous fest.

Colta da malore la donna è stata trasportata al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate di Trapani.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nas.