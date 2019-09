Il Marsala dura solo un tempo poi crolla nella ripresa, l'Acireale si impone 1 a 3

29/09/2019 18:35:00

Il Marsala, sconfitto tre a uno in casa, paga dazio all’Acireale crollando nella ripresa dopo un discreto primo tempo. La formazione granata ha fatto leva sulla sua maggiore caratura tecnica, soprattutto nel reparto offensivo, con Diop e Rizzo su tutti. Dopo un primo tempo, tutto sommato equilibrato e terminato con il punteggio di uno a uno con reti di Diop per l’Acireale al settimo minuto e di Balistreri per il Marsala al 45esimo minuto su calcio di rigore, nella ripresa è salito in cattedra Rizzo per i granata andando a segno per due volte, al 51esimo e al 73esimo. Il Marsala con Manfrà al 92esimo su calcio di rigore ha avutola possibilità di rendere meno pesante il passivo ma Pitarresi è stato bravo a neutralizzare il tiro del numero 25 azzurro.

La situazione in classifica non è delle migliori con soli tre punti all’attivo dopo ben cinque giornate di campionato. Domenica prossima, intanto la comitiva lilibetana sarà impegnata in trasferta sul campo dell’ACR Messina ma prima vi sarà il match di Coppa Italia sul campo del Biancavilla, in programma mercoledì 2 ottobre alle ore 16:00.

Vivace ed equilibrato il primo terminato con un giusto risultato di 1 a 1. Al goal di Diop al settimo minuto che ha portato in vantaggio la formazione acese, sfruttando un incertezza di Russo che non ha controllato un tiro di Tunnetti, ha risposto Balistreri su rigore al 45esimo, bravo lo stesso numero nove azzurro a procurarsi e realizzare con il più classico dei “cucchiai” il penalty. Il Marsala non ha sfigurato a cospetto di una buona squadra come l’Acireale anche se la formazione di Mister Pagana ha mostrato tutto il suo valore. Gli azzurri dopo il goal di Diop hanno cercato e creato almeno un paio di occasioni da goal vanificate da Padulano al 16esimo e da Pucci un minuto più tardi mentre i granata con Rizzo al 37esimo si sono resi pericolosi ma Russo, stavolta è bravo a smanacciare. Dall’uno a uno con il quale si è chiuso il primo tempo la ripresa è stata meno avvincente con l’Acireale subito in goal dopo appena sei minuti con Rizzo, bravo ad involarsi verso la porta di Russo e batterlo inesorabilmente aggirando il suo intervento. Con l’uscita dal campo di Padulano il Marsala ha perso un po’ brio in avanti e il primo acuto arrivato azzurro al quarto d’ora con Manfrè che dalla destra ha scaricato il destro verso Pitarresi, il quale ha bloccato in uscita. L’Acireale, in affanno come ha confermato in sala stampa il tecnico Pagana, si è trincerata bene in difesa anche se il Marsala è stata al quanto sterile nel pressing e al 73esimo, con una bella azione di rimessa, ancora con Rizzo, gli ospiti hanno trovato goal del definitivo uno a tre, al culmine di una bella azione tutta di prima sviluppata sull’out di destra e concretizzata dal numero dieci assistito da Diop.

Il tabellino della gara Marsala – Acireale 1-2

Marsala:

Russo, Monteleone, Pucci (71’ Erbini), Balistreri, Padulano (54’ Ogbebor), Montuori, Lorefice (31’ Lauria), Ferchichi, Castrovilli, Manfrè, Lavardera. Allenatore Vincenzo Giannusa.

A disposizione Giordano, Lo Iacono, Romeo, Scalisi, Di Chiara, Gallo.

Acireale:

Pitarresi, Cannino, Silvestri, Crispini (87’ Ndiaye), Sicignano, Ba, Savanarola, Tunnetti (46’ Orlando), Arena (76’ Barcio), Rizzo (86’ Raucci), Diop (80’ De Felice). Allenatore Giuseppe Pagana.

A disposizione Rao, Chiacchio, Fazio, Barbagallo.

Arbitro: Simone Taricone della sezione di Perugia, assistenti Marco Pilleri e Nicola Leoni della sezione di Cagliari.

Marcatori: 7’ Diop (A), 44’ Balistreri su rig. (M), 51’ e 73’ Rizzo (A);

Ammoniti: 58 ‘Arena (A), 75’ Arena (A), 81’ Castrovilli (M);

Note: 90’+2 Manfrè (M) fallisce un calcio di rigore – parato;

La Cronaca minuto per minuto:

6’ (M) Timida conclusione dalla distanza di Pucci, abbondantemente a lato;

7’ (A) GOAL di Diop, bravo l’attaccante a raggiungere la sfera, ingenuamente sfuggita dalle mani di Russo su una precedente conclusione di Tunnetti, l’attaccante di prima intenzione ha calciato forte a pochi metri dalla linea di porta imparabilmente.

16’ (M) Occasione per Padulano che dal limite destro dell’area di rigore prova a piazzare il sinistro su assist di Manfrè ma il pallone sfiora la base del palo più lontano e si spegne sul fondo

17’ (M) Occasionissima ancora per gli azzurri con Pucci, ben appostato nel cuore dell’area di rigore acese, servito dalla destra da Padulano, svirgola clamorosamente e favorisce l’intervento dei difensori ospiti;

22’ (M) Castrovilli in verticale lancia all’indirizzo di Padulano che di prima intenzione cerca di sorprendere Pitarresi con un pallonetto ma la sfera si spegne sul fondo

34’ (A) Conclusione di poco fuori dal limite di Diop, servito da un lungo traversone di Crispini dalla sinistra

37’ (A) Rizzo dalla sinistra si accentra e dal limite lascia partire un fendente indirizzato al secondo palo, Russo vola e con il pugno respinge lateralmente.

40’ Ammonito Tunnetti (A) per una scorrettezza su Manfrè;

43’ Concesso un calcio di rigore al Marsala per atterramento di Sicignano ai danni di Balistreri appena entrato in area di rigore.

45’ GOAL di Balistreri su rigore. Con un colpo sotto Balistreri fa il cucchiaio a Pitarresi e insacca il pallone dell’1 a 1.

Secondo tempo

48’ (A) su punizione dal vertice destro dell’area ci prova Rizzo ma il suo tiro debole è centrale è facile preda di Russo.

51’ GOAL di Rizzo. Lancio lungo per l’attaccante che ruba il tempo a Montuori si invola verso la porta azzurra, aggira l’intervento di Russo e in diagonale spedisce il pallone in fondo al sacco.

53’ (M) Conclusione al volo dalla distanza di Ferchichi con il pallone che si spegne abbondantemente a lato

59’ (M) Conclusione potente dalla destra di Manfrè parata dal portiere

73’ GOAL di Rizzo a coronamento di una bella azione in ripartenza sviluppata sulla destra con assist di Diop per l’accorrente numero dieci che a due passi da Russo non sbaglia

91’ Lauria entra in area dalla destra e viene atterrato da Orlando, per l’arbitro è calcio di rigore

92’ Manfrè dal dischetto si fa respingere il tiro da Pitarresi.

Giovanni Ingoglia