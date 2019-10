Turismo a Mazara, ne hanno discusso gli operatori extralberghieri

04/10/2019 20:00:00

Mercoledì 2 Ottobre, nei locali della Confcommercio di Mazara, si sono incontrati alcuni titolari di B&B, Affittacamere, Case Vacanze e Agriturismo di Mazara, per costituire un Gruppo degli operatori Extralberghieri di Mazara. Dopo la Costituzione di un Comitato cittadino per il Turismo effettuata l’anno scorso, si è sentita l’esigenza di costituire un gruppo di imprenditori che operano professionalmente nel campo del Turismo e che hanno voglia di spendersi con idee e azioni per lo sviluppo economico di Mazara del Vallo.

Viste le potenzialità della Città e le continue lamentele da parte di cittadini e turisti, gli operatori hanno deciso di coordinarsi per realizzare qualcosa di produttivo per il Turismo e stimolare le amministrazioni pubbliche ad occuparsene fattivamente. Se, come è vero, Mazara vive di Turismo, bisogna attrezzarsi per questo, poiché servono le infrastrutture e i servizi essenziali, nonché un coordinamento fra i partecipanti. Le varie amministrazioni non possono fermarsi a pensare di soddisfare i bisogni dei cittadini, ma devono fare promozione del territorio con la creazione di un vero e proprio ufficio marketing.

Questi alcuni punti discussi:

PULIZIA CENTRO CITTADINO anche con utilizzo personale che percepisce il Reddito di Cittadinanza;

Destinazione TASSA DI SOGGIORNO;

Controlli Attività abusive extralberghiero;

Potenziamento attività del Comune di Mazara nell’ambito del Distretto turistico della Sicilia Occidentale;

Costituzione di un team di esperti di marketing territoriale che coadiuvino l’amministrazione comunale a trovare un “brand” turistico da spendere nelle fiere internazionali all’estero in cui si auspica che verrà pubblicizzata la città come meta turistica;

Individuazione di un grande evento di caratura internazionale da organizzare o da supportare nel caso di eventi ciclici già realizzati, che diventino un valore aggiunto all’appeal turistico della città, pensando di intercettare attraverso essi flussi dall’estero (es. KASBAFEST o Festa el GAMBERO ROSSO);

Partecipazione alle principali FIERE DEL TURISMO europee con personale qualificato.

Creazione di “Zone franche” come può essere il Centro storico per l’apertura di botteghe tipiche o di locali di somministrazione per la promozione di uno Street food internazionale realizzato dalle varie etnie;

Collegamenti Autobus linee principali (in città e da Tonnarella a Torretta A/R) provvisoriamente anche con il Trenino;

Favorire ripristino Tour Mazara / Favignana via nave;

Punto informazioni turistiche;

Creazione di un sito Internet che pubblicizzi Mazara all’estero, realizzato da professionisti che lo indicizzino in maniera adeguata e che renda facile all’eventuale turista interessato alla Sicilia per trascorre le vacanze, giungere a conoscere l’offerta turistico-ricettiva della città e il ventaglio delle attività di leisure per fruire il territorio nei suoi aspetti salienti, con l’obiettivo di una indicizzazione significativa presso tutti i maggiori browsers internazionali e quindi di una efficace visibilità sugli stessi.

Segnaletica turistica (Centro storico, Tonnarella, Aeroporti, ecc);

Riapertura Chiesa S.Francesco per visite turistiche;

Riapertura Mosaici di S.Nicolò regale;

Mappatura turistica della città e segnaletica storica;

Ripristino gara Windsurf Mazara / Tunisi (ex rotta del Satiro);

Bagni pubblici;

WI-FI pubblico;

Corsie di lancio per Windsurf;

Ripristino luoghi storici (Roccazzo, Madonna delle Giummare, Gorghi tondi);

Produzione di materiale audio visivo di altissimo livello e di un piano di comunicazione affidato ad esperti di caratura nazionale, per la publicizzazione di Mazara del Vallo come meta turistica internazionale e attraverso un “brand” da spendere più agevolmente nei contesti commerciali internazionali (fiere ed eventi).

In attesa di coinvolgere gli altri operatori e di costituire una vera e propria categoria degli Extralberghieri Confcommercio di Mazara, è stato affidato l’incarico di portavoce al Marcello Bascone (titolare un noto Affittacamere del Centro storico) per richiedere un incontro con il Sindaco e l’Assessore al Turismo di Mazara. Durante l’incontro sono stati consegnati gli attestati di partecipazione all’evento Booking Education tenutosi presso la Confcommercio di Marsala. Alla fine è intervenuto Gimmy Ferro che ha illustrato i bandi regionali agevolati riservati ai titolari di partita iva e la necessità di fare gruppo per potere accedere a detti finanziamenti.