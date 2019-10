Primo impegno di campionato fuori dai confini regionali per la Sigel Marsala

11/10/2019 17:00:00

Eluso il primo ostacolo rappresentato dal sestetto di Montecchio che ha permesso un esordio da incorniciare ad alcune tra le azzurre che erano al primo gettone assoluto in serie A, la squadra di Collavini si prepara mentalmente alla prima uscita esterna da quando ha preso il via la competizione in A2. Marsala arriva all'appuntamento reduce da una amichevole disputata nella serata di giovedì ad Agrigento e finita in parità dopo lo svolgimento di quattro set contro le locali del Seap Dalli Cardillo Aragona che hanno schierato l'opposto siciliano Ramona Aricò. Al Mar.Pel. Arena di Macerata per il match valevole per la 2^giornata nel girone "B" si affrontano domenica 13 ottobre alle ore 17.00 le padroni di casa del Roana Cbf Hr Macerata e le nostre azzurre. Roana Cbf Helvia Recina Macerata è una tra le squadre neopromosse in cadetteria ed è allenata da Luca Paniconi. Le prossime avversarie delle lilibetane hanno cominciato il proprio campionato con la sconfitta per nulla banale del PalaManera contro l'accreditato Lpm Bam Mondovì. Le cronache raccontano di una contesa serrata e di un tre set a uno imposto dalle pumine rossoblu dopo un'ora e quaranta minuti di gioco e soprattutto con parziali combattutissimi.

Diverse e in svariati ruoli le giocatrici rappresentative tra le fila marchigiane. Con esperienze in categoria. A partire dall'opposto che garantisce sicurezza e un buon quantitativo di punti, in quanto l'attaccante sul quale basare il gioco primario. Parliamo della russa Irina Smirnova, classe 1990 di 188 cm, ex Vicenza, Volley 2002 Forlì e Saugella Monza, ma nella passata stagione protagonista della promozione in A1 della Bartoccini Perugia. Al palleggio la brava ventottenne Elisa Lancellotti, 172 cm d'altezza, proveniente dal biennio tra B1 e A2 con la Canovi Coperture Sassuolo. Sempre dalle emiliane è arrivata nel corso dell'estate la classe 1999 Dayana Kosareva, schiacciatrice dalle chiare origini dell'Est ma in possesso di nazionalità sportiva italiana. L'altra banda neoarrivo dal mercato è Giorgia Mazzon, classe 1998, dalla Delta Informatica Trentino. Assortito il terzetto delle centrali con in primis la riconfermata venticinquenne Elisa Rita, 181 cm, ex Lardini Filottrano nella scalata dalla B1 alla A2 alla cui guida c'era proprio Paniconi; la ventiseienne romana Melissa Martinelli, alta 187cm e con trascorsi con le maglie di Montichiari, Sala Consilina, Filottrano, Trentino, Brescia e Torino in A2 e di Legnano in A1; ed ancora Sara Tajè del 1998 e 187 cm d'altezza, la scorsa annata vissuta in Sardegna ad Olbia (A2). Il libero è Ylenia Pericati, classe 1994 e 174 cm d'altezza, approdata nelle Marche dal triennio in Veneto con la IPAG Montecchio. Completano la squadra la seconda palleggiatrice Ilenia Peretti (1997), l'opposto Federica Nonnati (1999), le attaccanti di posto quattro Beatrice Spitoni (2002) e Valentina Pomili (1994). Nel roster menzione a parte per una siciliana: la mazarese 2001 Morgana Giubilato, cresciuta pallavolisticamente nella Vigor Mazara e poi carriera giovanile che si è snodata tra Progetto Volley Marsala e Orago Volley, (con quest'ultima società al pari del libero marsalese Alessandra Mistretta vincendo lo Scudetto italiano Under 16 2016/2017).

Da casa, come di consueto, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Volley femminile (www.legavolleyfemminile.it) oltre che dalla pratica App, grazie alla quale sarà possibile conoscere in tempo reale l'andamento dell'incontro.

Emanuele Giacalone