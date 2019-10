Trapani, bagno vietato ad una donna straniera in un bar del centro

13/10/2019 20:51:00

Negato l'accesso al bagno di un bar ad una donna straniera, in stato interessante.

È accaduto, questa sera, nella zona del centro storico di Trapani. La donna di 29 anni, al quinto mese di gravidanza stava passeggiando con il marito e il figlioletto quando sopraffatta da un bisogno fisiologico si è recata in un locale di via Garibaldi il salotto buono di Trapani.

Prima di raggiungere la toilette ha chiesto il permesso ad una donna che stava alla cassa. "Se non consuma non può andare al bagno", la risposta. Incredula la donna è uscita dal bar. Per fortuna in un altro locale sempre della stessa zona l'accoglienza è stata diversa e la donna si è recata in bagno senza problemi.