Erice, approvato ordine del giorno per l'istituzione delle Zone Franche Montane

19/10/2019 14:15:00

Un ordine del giorno da approvare in tutti i Comuni siciliani interessati, per sostenere l’approvazione all’ARS dell’emendamento al disegno di legge 3/17, “Legge sulla Montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane”.

Questa l’iniziativa del Comitato promotore per l’istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia che ha coinvolto 132 consigli comunali siciliani che nella giornata di ieri, nel c.d. “Ordine del Giorno Day” come ribattezzato dagli stessi promotori, hanno simbolicamente fatto sentire la loro voce univoca nei confronti del legislatore regionale.

Il fine è quello di sollecitare la discussione parlamentare nel più breve tempo possibile per una legge obiettivo, quella istitutiva delle Zone Franche Montane in Sicilia, da incorniciare all’interno di provvedimenti statuari previsti per il complessivo miglioramento della qualità della vita di popolazioni che da anni subiscono una emarginazione economica e non solo.

Per sostenere le Zone Franche Montane appare di primaria importanza promuovere una politica fiscale di sviluppo che spinga le imprese ad investire in tali paesaggi e per tali finalità sarebbe opportuno attuare politiche coerenti da parte dei diversi livelli di governo tramite interventi posti in essere utilizzando le risorse finanziarie conseguenti alla completa e corretta attuazione delle norme previste nello Statuto della Regione Siciliana.

Ieri la seduta del consiglio comunale di Erice che ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno discusso in aula.

“Sono contento che anche il consiglio comunale ericino ieri ha fatto sentire la sua voce votando all’unanimità l’ordine del giorno per sollecitare la pubblica opinione su un tema che sta molto a cuore all’amministrazione ericina da tempo impegnata per il riconoscimento della zone franche montane, ieri con l’amministrazione del sindaco Tranchida, oggi con quella del sindaco Toscano. – ha commentato l’assessore Gianni Mauro – Per noi si tratterebbe di uno strumento normativo fondamentale nell’ottica della valorizzazione del territorio montano con la possibilità di estendere i benefici di cui abbiamo beneficiato nelle aree urbane di San Giuliano, anche alla zona Montana.”

“Ringrazio tutto il consiglio comunale per la sensibilità dimostrata – ha dichiarato il sindaco Daniela Toscano – perché con il voto unanime all’ordine del giorno proposto ha dato un bel segnale ai nostri parlamentari regionali che auspico adesso facciano la loro parte affinchè l’istituzione delle Zone Franche Montane diventi presto una realtà.”