Serie B: il Trapani pareggia al fotofinish, un autogol al 97' vale un punto d'oro

26/10/2019 18:25:00

Entrambe le squadre avevano bisogno di una vittoria: il Trapani per risalire in classifica, l'Empoli per rimanere attaccata al "treno" dei play-off, e così le due squadre si sono divise la posta in palio in una gara che definire rocambolesca è riduttivo.

LA CRONACA

Che sia un match scoppiettante lo si intuisce già dai primi minuti di gara, quando gli ospiti dopo appena 8 minuti passano in vantaggio con Bajrami che con astuzia batte Carnesecchi portando il punteggio sullo 0-1. Ma il vantaggio toscano dura un quarto d'ora: al 23' infatti è Moscati a pareggiare i conti che con un bel tiro in diagonale beffa Brignoli e riporta la gara in equilibrio sull'1-1. Successivamente, prima Mancuso e poi Colpani provano a cercare il gol del vantaggio, ma senza successo. Si va così negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

La ripresa comincia a ritmi più bassi, con le due squadre che aspettano il momento giusto per dare il colpo di grazia all'avversario. Al 62' è ancora l'Empoli a portarsi in vantaggio che con un po' di coraggio e un po' di fortuna va in rete con l'ex Parma Stulac, che inganna Carnesecchi con una conclusione dalla media distanza con la sfera che rimbalza velenosamente di fronte al numero 12 granata, prima di insaccarsi in rete.

Dopo 10 minuti, l'Empoli ha una doppia occasione per chiudere il match, ma spreca tutto prima con La Gumina, ben neutralizzato da Carnesecchi, poi con Mancuso che sulla ribattuta non trova il tap-in vincente, sparando alto sopra la traversa a porta sguarnita.

Scorrono i minuti, quelli di recupero decretati dall'arbitro sono ben 7, e i padroni di casa li sfruttano nella migliore maniera possibile: quando tutto sembra ormai finito infatti, il forcing finale dei granata viene premiato da un autogol al 97' di Veseli, che dopo una grande parata di Brignoli su Scognamillo, insacca la sfera nella sua porta in maniera sfortunata.

Finisce così 2-2 al Provinciale fra Trapani ed Empoli, in una gara ricca di emozioni che lascia sicuramente l'amaro in bocca agli ospiti beffati nel finale, mentre per il Trapani è un punto d'oro, visto il modo in cui è arrivato e considerata la forza dell'avversaria.

Discorso diverso per la classifica che premia la squadra toscana, rimasta nella zona alta in classifica grazie anche alla clamorosa sconfitta del Benevento a Pescara per 4-0, al contrario del Trapani che resta ancorato al penultimo posto con 6 punti in attesa di Livorno-Pisa.

TABELLINO

Trapani-Empoli 2-2: 23' Moscati, 97' aut. Veseli - 8' Bajrami, 62' Stulac

TRAPANI (4-3-1-2): Carnesecchi; Del Prete, Pagliarulo, Scognamillo, Da Silva (46' Jakimovski); Taugourdeau, Colpani (65' Golfo), Luperini (71' Scaglia); Moscati; Nzola, Pettinari. A disp.: Dini, Stancampiano, Candela, Canino, Cauz, Fornasier, Minelli, Aloi, Tulli. All. Baldini.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta (81' Nikolaou), Romagnoli, Balkovec; Dezi, Bajrami, Frattesi; Dezi (70' Gazzola); Piscopo (55' La Gumina), Mancuso. A disp.: Perucchini, Provedel, Antonelli, Pirrello, Fantacci, Laribi, Cannavò, Merola. All. Bucchi.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (Sechi-Saccenti)

IV UFFICIALE: Dionisi di L'Aquila

MARCATORI: 8' Bajrami, 23' Moscati, 62' Stulac, 97' aut. Veseli

RISULTATI 9a GIORNATA

Venerdì 25 ottobre ore 21:00

Ascoli-Entella 2-1 (5′ Ninkovic, 13′ aut. Pucino, 31′ Ardemagni)

Sabato 26 ottobre ore 15:00

Salernitana-Perugia 1-0 (55′ Kiyine rig.; 90′ Bonaiuto)

Crotone-Venezia 3-2 (35′ e 53′ Nwankwo, 84′ Golemic; 8′ Aramu, 68′ Capello)

Spezia-Juve Stabia 2-0 (18′ Bidoui, 52′ Capradossi)

Cosenza-Chievo 1-1 (35′ Bruccini; 8′ Esposito)

Pordenone-Cittadella 0-0

Pescara-Benevento 4-0 (46′ Memushaj, 53′ e 76′ Machin, 93′ Maniero)

Trapani-Empoli 2-2 (23′ Moscati, 90’+7′ Veseli aut.; 8′ Bajrami, 62′ Stulac)

Sabato 26 ottobre ore 18:00

Livorno-Pisa

Domenica 27 ottobre ore 21:00

Cremonese-Frosinone

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO (10a giornata)

29 ottobre ore 21:00

Chievo - Crotone

Cittadella - Livorno

Empoli - Spezia

Entella - Cosenza

Juve Stabia - Pescara

Perugia - Ascoli

Pisa - Salernitana

Venezia - Pordenone

30 ottobre ore 18:50

Benevento - Cremonese

30 ottobre ore 21:00

Frosinone - Trapani