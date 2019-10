Maltempo, Sicilia. Situazione treni: riaperta la linea Alcamo - Castelvetrano - Trapani

26/10/2019 15:24:00

Continuano le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte degli oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e dal personale delle ditte appaltatrici, al lavoro da ieri mattina lungo le linee ferroviarie interessate dalle abbondanti piogge che continuano a cadere in Sicilia.

Questa la situazione alle 11.00, in relazione alla disponibilità delle linee ferroviarie.

Linea Alcamo – Castelvetrano - Trapani

Riattivata alle 10.20 la circolazione ferroviaria.

Linea Catania – Siracusa

Riattivata alle 9.40. Il traffico ferroviario era stato sospeso alle 6.45 di questa mattina, per allagamento della sede ferroviaria fra Lentini e Bicocca.

Da questa mattina è ripresa la circolazione ferroviaria anche sulle linee: Modica – Gela – Canicattì, Canicattì – Caltanissetta e Agrigento - Canicattì.

Linea Modica – Siracusa

Interrotta da questa notte, per danni diffusi in diversi punti della linea: uno smottamento in prossimità della stazione di San Paolo; l’asportazione della massicciata ferroviaria in diversi tratti, tra Rosolini e Ispica; l’interramento dei binari fra Scicli e Sampieri, con diversi cavi danneggiati; le esondazioni di corsi d’acqua, inoltre, hanno depositato sulla sede ferroviaria detriti, arbusti e materiali vari. Danni anche alla stazione di Rosolini. I lavori di ripristino dell’infrastruttura continuano ininterrottamente, con previsione di riattivazione la settimana prossima.

Linea Palermo - Catania

Traffico sospeso dalle 11.00 per l’allagamento della sede ferroviaria fra Sferro e Sparagogna.

Per i servizi sospesi, Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con bus. Potenziato anche il servizio di assistenza ai viaggiatori, con una decina di addetti nelle principali stazioni interessate.

Trenitalia ricorda a chi si mette in viaggio in Sicilia che, per verificare l’andamento della circolazione ferroviaria, può consultare le informazioni pubblicate sul sito web trenitalia.com o contrattare il call center gratuito 800 89 20 21.