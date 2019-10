Alcamo, due ragazze propongono sesso agli anziani ma li derubano

29/10/2019 08:00:00

Belle, eleganti, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, sono le due borseggiatrici che provocano gli anziani di Alcamo in piazza della Repubblica proponendo delle prestazioni sessuali a basso costo.

E già accaduto diverse volte, e gli episodi sono accaduti saltuariamente ogni 15-20 giorni, in più punti della città. L'ultimo furto qualche giorno addietro, all'apertura di un circolo ricreativo per anziani. Le due ragazze sono arrivate, hanno fatto diversi complimenti alle persone nella sala e le hanno abbracciate, non certo per dimostrare loro affetto. Subito dopo sono andate via dopo aver sfilato due collane d'oro a due dei soci del club.

Una volta accortisi del furto, i due anziani hanno chiamato i carabinieri e sporto denuncia, ma delle due ladre non è rimasta traccia. I militari stanno visionando le telecamere di sorveglianza della piazza e delle altre zone vicine per cercare di individuarle.