Sicilia. Lavoravano in nero in un supermercato. ma prendevano il reddito di cittadinanza

02/11/2019 11:00:00

Lavoravano in nero e percepivano il reddito di cittadinanza. Altra storia di furbetti del sussidio in Sicilia, esattamente ad Augusta. In un supermercato la Guardia di Finanza ha trovato nove lavoratori in nero su dieci, e due di questi percepivano pure il reddito di cittadinanza.

Al titolare del supermercato, che si trova nel centro storico di Augusta, sono state elevate persanti sanzioni.

Commessi, impiegati, cassieri, senza alcun contratto, senza alcun titolo. E due di questi lavoratori continuavano a percepire il sussidio. Per loro scatterà la denuncia e l'Inps potrebbe revocare il beneficio, come dice la norma. Se dovesse accadere questo i due furbetti potrebbro restituire quanto hanno percepito illecitamente.