17 Dicembre: la Russia non cede, stretta sulle pensioni, Qatargate, Trump contro la Bbc

17/12/2025 07:08:00

• Quattro analisti di Limes hanno lasciato la rivista perché in disaccordo con la linea editoriale, troppo morbida su Putin. Lucio Caracciolo ha risposto: «In un clima di guerra occorre sposare una causa e battersi, ma non è corretto dal punto di vista di chi fa informazione»

• La Russia non cede su nulla: non importa quello che dice Trump, da Mosca fanno sapere che ogni trattativa è impossibile. Nella notte la capitale ucraina è stata nuovamente colpita da una raffica di droni

• Domani Meloni parteciperà al consiglio europeo, un vertice decisivo per il futuro dell’unione



• A sorpresa il governo ha introdotto un maxi emendamento alla manovra che contiene una stretta sulle pensioni: stretta che, a regime (nel 2035), farà risparmiare allo Stato circa 2 miliardi

• Qatargate, il parlamento europeo ha revocato l’immunità ad Alessandra Moretti e negato l’autorizzazione a procedere nei confronti di Elisabetta Gualmini (entrambe sono del Pd)

• Trump ha fatto causa per diffamazione alla Bbc: chiede 10 miliardi di dollari

• Musk è sempre più ricco: secondo i calcoli della rivista Forbes, avrebbe superato i 600 miliardi di dollari di patrimonio

• La corte d’appello dell’Aquila non ha ancora deciso se ridare i tre figli del bosco ai loro genitori

• La corte d’assise ha condannato all’ergastolo Douglas Carolo e Michele Caglioni, imputati per l’omicidio di Andrea Bossi nel varesotto. E la procura ha chiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, che uccise Sharon Verzeni nel bergamasco

• La commissione europea ha rinnegato sé stessa e cancellato il bando ai motori endotermici (diesel e benzina) che, stando al regolamento 851 del 2023, non avrebbero potuto essere più venduti dal 2035

• Centinaia di agricoltori in rivolta ieri hanno bloccato almeno cinque autostrade in tutta la Francia

• Oggi è previsto uno sciopero del trasporto aereo di 4 ore, dalle ore 13 alle ore 17. Ieri i treni sulla tratta Milano-Napoli hanno subito ritardi per tutta la mattina per via di un suicidio vicino a Siena

• A Sarezzo, nel bresciano, un moldavo ha accoltellato a morte un ucraino fuori da un bar. Gli ha reciso l’arteria di una gamba. Poi si è consegnato ai carabinieri

• A Savona, nelle vie vicino al porto, una studentessa di giurisprudenza di 22 anni è stata investita da un autoarticolato, che l’ha uccisa trascinandola per 60 metri

• L’imam di Torino per ora non tornerà alla sua moschea

• Familia di Francesco Costabile, che era stato candidato dall’Italia nella corsa all’Oscar per il miglior film internazionale, non ha superato la prima selezione dell’Academy

• Il Paris Saint-Germain dovrà dare quasi 61 milioni di euro al suo ex calciatore Kylian Mbappé per via di stipendi e bonus non pagati

• Sono morti il cantante funk e r&b Carl Carlton (72 anni), il cantautore country Joe Ely (78), il tenore Francesco Piccoli (66), l’attore Anthony Geary (78), il bergamino bergamasco Carlo Rota (92), l’autore di fantascienza John Varley (78)



Titoli

Corriere della Sera: Manovra, stretta sulle pensioni

la Repubblica: Stretta sulle pensioni

La Stampa: «Putin vuole soltanto la guerra»

Il Sole 24 Ore: Pensioni, doppio rinvio per l’uscita

Il Messaggero: Pensioni, cambiano le regole

Il Giornale: Retromarcia Europa / Stop all’auto green / Finisce l’era Greta

Avvenire: Correzioni di rotte

Qn: Pensioni, stretta sui riscatti / Tfr ai fondi per i neoassunti

Il Fatto: Meloni nuova Fornero / Bernini in retromarcia

Leggo: Putin affossa la tregua di Natale

Libero: Euro-retromarcia sull’auto

La Verità: In contatto con i jihadisti / L’imam salvato dai giudici

Il Mattino: Ucraina, muro di Mosca sulla tregua

il manifesto: Benzina sul fuoco

il Quotidiano del Sud: Auto, salta il divieto / per i motori termici

Domani: Niet su Donbass e forza straniere / Mosca spegne gli entusiasmi



