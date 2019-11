Sicilia, trovato morto il medico che era scomparso due giorni fa

03/11/2019 08:56:00

stato ritrovato morto Liborio Gambino, l'anziano medico di Ribera, in provincia di Agrigento, che era uscito di casa giovedì scorso per andare a prendere un caffè al bar e aveva fatto perdere le sue tracce.

Il cadavere del pensionato è stato individuato nei pressi di un uliveto nel paese dell'Agrigentino. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, di 83 anni, si sarebbe schiantato con la sua auto contro un albero. Ferito, sarebbe sceso dalla vettura e avrebbe percorso pochi metri a piedi per poi cadere a terra senza vita.

Da quanto appreso, il ritrovamento sarebbe stato fatto da un gruppo di cacciatori che si trovano nei terreni della zona, loro hanno dato l’allarme ai carabinieri di Ribera.

Il cadavere dell’anziano è stato rinvenuto fuori dalla sua auto con la quale era scomparso. L’auto del medico, una Mercedes blu, per motivi ancora non chiari avrebbe lasciato la sede stradale, entrando nel terreno per poi precipitare in un burrone. Dovranno adesso essere accertate le cause della morte.