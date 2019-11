Sicilia, dimentica di avere due pistole in casa. Condannata una donna di 95 anni

03/11/2019 10:00:00

Cambia domicilio, va a vivere in una casa di cura e dimentica di denunciare il cambiamento di domicilio alla questura. La donna che ha 95 anni ora si ritrova con una condanna per non aver custodito regolarmente le due pistole del marito defunto.

Di quelle pistole la signora non aveva nessuna memoria. Il reato, tra l'altro, è andato in prescrizione perché la notifica della condanna è stata fatta con tre anni di ritardo.

I figli della donna, ignari di tutto, stanno presentando opposizione al decreto di condanna e chiedere un giudizio immediato. La notifica della condanna era stata inviata il 16 novembre del 2016.

Il giudice aveva disposto il pagamento di una ammenda di 300 euro per non aver osservato il dovere di custodire con diligenza le due rivoltelle. La notifica però è arrivata solo nei giorni scorsi, dopo tre anni, se gli uffici avessero comunicato meglio tra di loro si sarebbe potuto evitare in processo ad una persona anziana e chiaramente non imputabile.