Mazara. Rapina in negozio in centro. Il furto ripreso dalle telecamere

04/11/2019 11:45:00

Ha fatto finta di essere cliente, si è recato alla cassa per pagare, ha poggiato gli indumenti sul bancone. Poi è andato dall'altra parte del bancone e ha rubato quello che ha potuto dalla cassa. Con la commessa che ha tentato di fermarlo, e poi lo ha rincorso.



Rapina ripresa dalle telecamere a Mazara del Vallo, in un negozio di abbigliamento in centro.

Le telecamere hanno catturato il rapinatore dirigersi lentamente sul lato off limits dedicato ai cassieri. Il video della rapina è stato pubblicato in queste ore sui social e poi rimosso. Nel video si vede anche una coraggiosa commessa che ha contrastato il ladro e lo ha inseguito. Non ci sono stati feriti e non è chiaro al momento l'ammontare della refurtiva.