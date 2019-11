Due ragazzini danno fuoco ai capelli di un clochard. Un altro riprende con il telefonino

04/11/2019 12:20:00

Due ragazzi, minorenni, danno fuoco, forse per noia, ad un uomo senza fissa dimora, mentre una terza persona riprende la scena col telefonino. E' accaduto a Chioggia nei giorni scorsi, i carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti ancora tutta da verificare. L'uomo, sui 45 anni, vive in un peschereccio in disarmo ormeggiato a punta Poli, qualche mese fa la barca aveva preso fuoco. Si era parlato allora di una causa fortuita ma ora questo nuovo fatto getta una luce diversa anche su quell'episodio.

I due - secondo i primi riscontri - si sono accaniti con gli accendini sul clochard, tentando di bruciargli i capelli. L'uomo non avrebbe riportato conseguenze. La scena è stata ripresa con il telefonino da uno dei ragazzi del gruppo, finendo sui social. I carabinieri hanno già identificato i presunti responsabili, e ora stanno valutando eventuali misure a loro carico. Nel video l'uomo - al momento irrintracciabile - è in piedi, di spalle, e sembra acconsentire passivamente alle angherie, forse in ragione di una diminutita capacità di difesa e di comprensione.