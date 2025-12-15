Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
15/12/2025 17:30:00

La stretta sui pagamenti dei professionisti potrebbe bloccare la giustizia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/la-stretta-sui-pagamenti-dei-professionisti-potrebbe-bloccare-la-giustizia-450.jpg

La norma contenuta nell’articolo 129, comma 10, del disegno di legge di Bilancio 2026 potrebbe avere conseguenze gravi sul funzionamento della giustizia e sull’effettività del diritto di difesa. La disposizione prevede infatti la sospensione del pagamento delle parcelle professionali e di tutti gli “emolumenti” dovuti dallo Stato – anche quando il pagamento è effettuato da soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione ma comunque “a carico dello Stato” – qualora il professionista non risulti in regola con gli obblighi fiscali e contributivi.

 

In termini pratici, nessun compenso potrà essere erogato senza la preventiva produzione della documentazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Tale requisito diventa quindi una condizione necessaria per ottenere qualsiasi pagamento dalla PA.

Secondo l’avvocato Francesco Spina del Foro di Trapani, l’approvazione della norma rischia di compromettere seriamente il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione. Il provvedimento potrebbe infatti innescare un circolo vizioso tale da scoraggiare molti avvocati dal rimanere iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio o dall’accettare incarichi nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

 

La norma, così come formulata, comporta che l’avvocato che abbia già svolto la propria prestazione professionale – sia in favore della Pubblica Amministrazione, sia assistendo cittadini meno abbienti ammessi al patrocinio statale – veda il proprio compenso bloccato, comprese le spese accessorie, anche in presenza di debiti fiscali o contributivi di entità minima.

 

Per Spina si tratta di una disposizione vessatoria e discriminatoria, poiché introduce un trattamento differenziato e penalizzante per i lavoratori autonomi rispetto ai dipendenti. Inoltre, subordina il pagamento di prestazioni già eseguite a condizioni estranee al rapporto professionale con la PA e trasferisce di fatto sui professionisti il rischio finanziario dello Stato.

 

L’estensione della misura a tutti i compensi “a carico dello Stato”, contenuta nell’emendamento governativo, rischia dunque di paralizzare l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, con un danno diretto per i cittadini più fragili e meno abbienti. Da qui l’auspicio di una presa di posizione netta da parte degli Ordini Forensi e di una revisione, se non della completa abolizione, della norma da parte del legislatore.









Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...