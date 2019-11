Sicilia, mobilitazione degli agricoltori per chiedere il rilancio dei consorzi bonifica

09/11/2019 17:55:00

“Per ribadire le nostre proposte e chiamare il governo regionale alle proprie responsabilità in ordine alle emergenze che attanagliano il sistema consortile e le prospettive strutturali in essere lunedì 11 novembre, alle ore 10.30, gli agricoltori della Sicilia si mobiliteranno organizzando parecchi Sit-in presso le sedi dei Consorzi di Bonifica” – dichiara Rosa Giovanna Castagna coordinatrice regionale di Agrinsieme Sicilia –, intervenendo sull’annosa problematica che investe la gestione dei Consorzi di Bonifica.

Bisogna con urgenza andare oltre la sospensione dei ruoli, - dichiara il Coordinamento Regionale di Agrinsieme Sicilia - stabilire un tavolo tecnico che affronti nel merito le questioni relative ai bilanci consortili e agli aumenti spropositati agevolando così tutte le decisioni utili per rinfrancare le imprese agricole da simili salassi finanziari. Contestualmente è necessario affrontare la situazione riguardante l’indebitamento visto che un mutuo va fatto per azzerare il pregresso e non per mantenere in vita il sistema attuale. Debito che, secondo le ultime stime conosciute, dovrebbe superare i 100 milioni di euro. Bisogna operare con una strategia di fondo che finalmente metta fine ad una pagina oscura della bonifica in Sicilia.

Bene la sospensione dei ruoli consortili annunciata dal presidente del Governo Regionale Nello Musumeci – ribadisce Agrinsieme – ma per evitare che il problema si ripresenti, bisogna trovare una soluzione ragionevole e definitiva che eviti di scaricare sugli utenti il frutto di cattive gestioni e di aumenti dei ruoli fuori di ogni logica che rischiano di penalizzare le aziende agricole.“Ora bisogna con urgenza andare oltre – conclude Castagna – e ristabilire il Governo degli agricoltori favorendo un percorso che chiuda la vecchia gestione debitoria e consegni agli utenti agricoltori la gestione ordinaria libera da tutte le incrostazioni”.