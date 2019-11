Sicilia, esplode una fabbrica di fuochi d'artificio. Tre morti

20/11/2019 18:55:00

È di tre morti e di due feriti il pesante bilancio dell’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio avvenuta in Sicilia oggi, mercoledì pomeriggio, intorno alle 16,30 in contrada Femminamorta, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

Tra i deceduti di cui si è potuta accertare l’identità c’è Venera Mazzeo, 71 anni, moglie del titolare della fabbrica Vito Costa. Gli altri due morti e i due feriti sarebbero operai di una ditta esterna che sono stati trasportati con ustioni gravi negli ospedali di Palermo e Catania. Ci sarebbe ancora una persona dispersa: l'altro, che si cercava, è stato estratto vivo dalle macerie.

Si è sentito un boato fino a Milazzo. Ancora da chiarire la dinamica della vicenda. Sul posto sono intervenute numerose squadre di pompieri da tutta la provincia. Nella stessa fabbrica 18 anni fa si era verificata un’altra esplosione in cui persero la vita tre persone.

#Esplosione Barcellona Pozzo di Gotto (ME), recuperato in vita dai #vigilidelfuoco uno dei due dispersi. Proseguono le ricerche dell’ultimo disperso #20novembre aggiornamento ore 18:30 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 20, 2019