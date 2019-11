Tragedia in Sicilia, esplode fabbrica di fuochi d'artificio. Almeno 4 morti e dispersi

20/11/2019 18:01:00

Tragedia in Sicilia. A Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, è avvenuta una violenta esplosione all’interno di fabbrica di fuochi d’artificio in contrada Femminamorta di proprietà della famiglia Costa.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una vera tragedia: almeno 4 morti. Ignota al momento la dinamica. Si temono altre vittime ma le notizie sono ancora frammentarie. Trovato per ora il cadavere di Venera Mazzeo, 71 anni, la moglie del titolare. Ci sono ancora parecchi dispersi.