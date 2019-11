Il sindaco di Salemi Domenico Venuti eletto al consiglio regionale dell'Anci

20/11/2019 18:46:00

“Felice di rappresentare non solo Salemi, ma un intero territorio”. Con queste parole ha commentato il sindaco Domenico Venuti la sua elezione al Consiglio regionale dell’Anci, l'Associazione nazionale comuni italiani guidata in Sicilia dal presidente Leoluca Orlando.

Venuti ha partecipato all'Assemblea congressuale di Arezzo che ha confermato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, alla presidenza nazionale dell'Anci. "Ringrazio il presidente Orlando e il segretario Generale Mario Emanuele Alvano per avermi voluto coinvolgere in questo organismo prestigioso – afferma Venuti -. Sono lieto e orgoglioso di avere ricevuto questo importante incarico e sono felice di potere rappresentare non soltanto la mia città, ma un intero territorio dotato di diverse potenzialità che attendono soltanto di essere attivate nel modo giusto.

Al presidente Decaro - conclude Venuti - auguro buon lavoro, sono certo che farà sentire la voce dei comuni italiani, istituzioni per natura più vicine ai cittadini”.