Crolla un viadotto sulla A6 Torino-Savona. Torna l'incubo Morandi

24/11/2019 15:29:00

Torna l'incubo Morandi in Italia. Un tratto di viadotto lungo la Torino-Savona è crollato questo pomeriggio. Si tratta di una trentina di metri circa di autostrada, di competenza dell’Autostrada dei fiori, in A6 dopo l’innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, impegnati ad accertare l’eventuale coinvolgimento di persone e automobili, come ha fatto sapere la Regione Liguria. Dopo una prima verifica, non risultano persone coinvolte. A causare il crollo è stata la frana di un tratto di montagna. «Speriamo che non ci siano mezzi coinvolti.

Ce lo auguriamo con tutto il cuore», ha scritto su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti. L’autostrada A6 Torino-Savona è interrotta tra Savona e Altare, in direzione Torino. A scopo precauzionale il traffico sta per essere interrotto anche nel tratto opposto, in direzione Savona.