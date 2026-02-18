18 Febbraio: il cuore di Tommaso, l'Italia a Gaza, verso l'accordo Usa - iran

18/02/2026 07:02:00

E' il 18 Febbraio. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Forse c’è un cuore nuovo per il piccolo Tommaso. La madre è stata convocata d’urgenza al Monaldi. L’organo (gruppo 0 Rh+) è compatibile, ma ci sono altri tre bambini in lista d’attesa che potrebbero aver la precedenza

• L’Italia sarà al Board of Peace per Gaza come osservatore. La risoluzione di maggioranza è stata approvata ma è scontro con le opposizioni

• All’Onu, il governo ha condannato Israele per le annessioni in Cisgiordania

• Un deputato iraniano, durante una seduta parlamentare, ha strappato una foto con Mattarella. Tajani ha convocato l’ambasciatore

• Pare che ci siano le linee guida per un accordo di base tra Usa e Iran. Ma, mentre Witkoff-Kushner e Araghchi facevano passi avanti nelle trattative, Khamenei e Trump mostravano i muscoli

• Sulla pace, Russia e Ucraina hanno ancora posizioni inconciliabili. Il terzo round dei colloqui riprende oggi

• Dopo l’ex principe Andrea, anche Sarah Ferguson finisce nello scandalo Epstein. L’ex duchessa ha chiuso le sue sei aziende e il trust di beneficenza

• Un incendio ha distrutto il teatro Sannazaro di Napoli. Su quel palco, inaugurato nel 1847, si esibirono anche Eleonora Duse e Eduardo Scarpetta

• Referendum, tra le parole di Nordio che avrebbero fatto impennare le iscrizioni al comitato per il No e Meloni che attacca i «magistrati politicizzati», c’è Salvini che cerca di abbassare i toni: «Parliamo del merito della riforma»



• Futuro nazionale di Vannacci è al 3,6 per cento. È già capofila dei partiti minori. I voti arrivano per lo più da Lega (1,4%) e da Fdi (1,2%)

• Atteso per oggi in cdm il decreto-legge sulle bollette. Si parla di un risparmio per le famiglie di 2-3 miliardi. Salvini vuole chiede un contributo alle banche

• Mediobanca lascia Piazza Affari. Entrerà in Mps attraverso una fusione ma manterrà il nome. Sarà una controllata non quotata della banca senese

• L’Ue indaga su Shein per le bambole dalla faccia da bambine e la Spagna sui social per la diffusione del materiale pedopornografico

• Stefano Bandecchi è stato rinviato al giudizio con l’accusa di aver evaso circa 20 milioni di euro per Unicusano

• Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre del pattinaggio di velocità. È il nono per l’Italia

• Alle Paralimpiadi ci saranno anche, con inni e bandiere, sei atleti russi e quattro biolorussi

• In Cina a Capodanno è vietato lavarsi, pulire o tagliare. Pena la iella

• In Libia i migranti vengono torturati, violentati o rapiti. Lo dice un rapporto Onu.

• Le mareggiate, in Sicilia e Calabria, hanno restituito 15 corpi. Potrebbero aver fatto naufragio durante il ciclone Harry

• Per l’omicidio di Quentin Deranque, l’attivista di estrema destra ammazzato di botte a Lione, ci sono nove indagati. Uno è l’assistente parlamentare di un deputato di la France insoumise

• Sono quattro i poliziotti indagati per la morte di Abderrahim Mansouri, il marocchino di 28 anni ucciso lo scorso 26 gennaio a Rogoredo

• È stata spezzata una zanna all'elefantino di piazza della Minerva a Roma, che fu scolpito dal Bernini

• È stato annullato l’ergastolo per Davide Fontana, accusato di aver ucciso e fatto a pezzi Carol Maltesi

• Il re delle discariche Manlio Cerroni, accusato di disastro ambientale, verrà sottoposto a una perizia per verificare se è in grado di sostenere un processo. Compirà cent’anni a novembre

• In Champions le italiane sono andate male. La Juve è stata sconfitta dal Galatasaray per 5 a 2 e l’Atalanta dal Borussia Dortmund per 2 a 0

• Alessandro Bastoni si è scusato ma condanna la gogna la gogna subita e i falsi moralismi. Intanto arrivano sanzioni per Comolli e Chiellini

• A soli 25 anni la fondista Martina Di Centa, figlia di Giorgio e nipote di Manuela, ha annunciato il suo ritiro. Vuole stare più vicino alla sua famiglia

• La pattinatrice olandese Jutta Leerdam, oro nei mille metri, ha guadagnato 850 mila euro abbassando la cerniera della tuta a fine gara. Sotto aveva un reggipetto sportivo della Nike

• È morto il reverendo Jesse Jackson. Pioniere per i diritti civili e collaboratore di Martin Luther King. Aveva 84 anni

• Sono morti anche la storica franco-greca Eleni Glykatzi-Ahrweiler (99 anni), la giornalista di Repubblica Giovanna Casadio (71), il paroliere di Gigi D’Alessio Vincenzo D’Agostino (64), il fotografo e pittore Mimmo Frassineti (83), il fondatore degli Homo Sapiens Marzio Mazzanti (80), il paroliere di Like a Virgin’ e True colors Billy Steinberg (75)



Titoli

Corriere della Sera: Gaza, scintille sul ruolo dell’Italia

la Repubblica: Board su Gaza / l’Italia va / duello in aula

La Stampa: Migranti, furia Meloni sui giudici

Il Sole 24 Ore: Neolaureati, in Italia salari ai minimi

Avvenire: La pesca dolorosa

Il Messaggero: C’è un cuore per il bambino

Il Giornale: Islamisti choc: / «Meloni cagna» / E Hanoun / insulta Mattarella

Leggo: «Gaza, non c’è alternativa al piano Trump»

Qn: Tajani, l’Italia va al Board / Il Vaticano resta fuori

Il Fatto: Il governo fa sondaggi / sul voto a spese nostre

Libero: Ucciso spacciatore / È caccia ai poliziotti

La Verità: Ingannano altri poliziotti

Il Mattino: La scena in fiamme

il Quotidiano del Sud: Migranti, l’accusa di Meloni

il manifesto: Pro Pall

Domani: Referendum, Meloni in campo / «Sui migranti giudici politicizzati»



