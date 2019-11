Incidente per l'auto del Procuratore Petralia. Ci sono feriti, autista giÃ¹ dal viadotto

24/11/2019 19:47:00

Incidente sulla A29 per l'auto di scorta del magistrato trapanese Dino Petralia, attualmente Procuratore generale a Reggio Calabria.

L'incidente è avvenuto sulla Palermo - Mazara del Vallo, all'altezza di Partinico.

Secondo le prime informazioni, la vettura di scorta al giudice, una Volkswagen Passat, ha sfondato le barriere ed è finita sulla corsia autostradale opposta con grande pericolo anche per le autovetture che sopraggiungevano.

A bordo dell’auto c’erano tre carabinieri che hanno riportato ferite varie, ecchimosi e tumefazioni.

Ma la peggio l’ha avuta l’autista del mezzo che subito dopo l’incidente è sceso dalla vettura intenzionato a evitare ulteriori conseguenze. Nella fretta, però, è precipitato dal viadotto sul quale era avvenuto l’incidente cadendo per una altezza di quasi cinque metri.

L’uomo ha riportato numerose fratture, è grave, ma non in pericolo di vita.