Sicilia: cade dallo scooter e batte la testa, muore a 21 anni giovane calciatore

01/12/2019 19:55:00

E' caduto dallo scooter, e ha battuto la testa. E' morto così, a 2q anni Salvatore Palazzolo, coinvolto in un grave incidente stradale a Partinico, nel Palermitano, mentre a bordo della sua moto percorreva via Giacomo Matteotti.

Trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico, il giovane è morto nella notte nel reparto di Rianimazione a causa delle gravi lesioni alla testa.

Palazzolo, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del suo scooter battendo violentemente il capo sull'asfalto. Dai primi rilievi effettuati sembra che il giovane non indossasse il casco.

Conosciuto da tutti come "Totino", Palazzolo é stata una giovane promessa del calcio. Giocava nel Partinicaudace, la società calcistica di riferimento della sua città.

I funerali del giovane si svolgeranno lunedì pomeriggio nella chiesa del Santissimo Salvatore di Partinico.