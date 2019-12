Trapani, fuma spinelli e si mette alla guida senza patente, assicurazione e revisione

09/12/2019 15:23:00

Aveva fumato uno o più spinelli, si era messo alla guida senza patente, e in più l'auto era senza assicurazione e senza revisione.



Un trapanese classe 81, B.G., è stato denunciato, ieri, dai Carabinieri della sezione Radiomobile di Trapani in seguito ad un controllo della circolazione stradale. La vettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre per l'uomo è scattata la denuncia perchè sprovvisto di patente di guida ed in evidente stato di stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di cannabinoidi, così come accertato dai sanitari dell’ospedale S. Antonio Abate di Trapani.