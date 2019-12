Sicilia: pensionato muore in un incidente. Palermo, schianto in Viale Regione

10/12/2019 10:50:00

Un uomo di 71 anni, Pietro Barbarossa, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 69, Gaspanella-Alcerito, nel territorio di Vittoria Ragusa). L’uomo si trovava alla guida di una Fiat Punto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Opel Vectra. Quest’ultima era guidata da un uomo di Vittoria, che viaggiava con la moglie e un altro passeggero: sono rimasti feriti e sono stati ricoverati all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Anche il 71enne in un primo momento era stato trasportato in ospedale, ma per lui non c’è stato niente da fare. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

PALERMO. Ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è finito contro il guardrail. L'incidente si è verificato stamattina sulla carreggiata laterale di viale Regione Siciliana, all'uscita dell'autostrada A29 Palermo-Mazara.

In direzione del capoluogo, la macchina è uscita fuori strada per cause ancora da accertare. L'automobilista è stato soccorso dai sanitari del 118, le sue condizioni non sarebbero gravi.