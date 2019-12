Sicilia: prendono il reddito di cittadinanza, si danno da fare e puliscono strade e scuole

10/12/2019 17:00:00

Hanno ripulito le principali vie cittadine, gli ingressi delle scuole e delle chiese. Usufruiscono del reddito di cittadinanza, ma non vogliono stare con le mani non mano in attesa di un’occupazione che tarda ad arrivare.

E così una quarantina di disoccupati armati di sacchetti, rastrelli, guanti hanno deciso di pulire diverse strade a Palermo e Monreale.

La gente è contenta, gli offre bibite, panini e anche del supporto morale, esprime solidarietà per la loro grande volontà nell’adoperarsi per le città. Uno schiaffone morale per tutti coloro che banalizzano, dileggiano i disoccupati e criticano pesantemente il reddito di cittadinanza.