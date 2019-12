Continua il caro voli per Natale. I siciliani si organizzano come meglio possono

10/12/2019 21:30:00

Il caro voli verso la Sicilia per le feste natalizie continua. Ci si organizza come meglio si può. Chi con l'auto, chi con il treno, chi con i bus o la nave. Attualmente i biglietti per rientrare a casa in Sicilia per le festività di Natale superno le 300 euro e possono arrivare fino a 900 euro.Chi vuole risparmiare qualcosa deve scegliere orari disagiati o deve fare scalo, in alcuni casi anche all'estero, come è capitato a qualcuno di fare scalo a Malta.

Eppure dopo l'intervento del viceministro dei Trasporti Cancelleri Alitalia aveva messo a disposizione 34 voli per 5000 posti ma sono andati subito a ruba. I biglietti sono nuvamente lievitati specie per le tratte Roma Catania e Roma Palermo, le più traffiate d'Italia.