A Marsala il convegno "L'Apprendistato per il mio futuro" organizzato dall'ITET Garibaldi

11/12/2019 08:30:00

L’I.T.E.T. “G.Garibaldi” di Marsala, ammesso al Catalogo di Offerta Formativa in Apprendistato di primo livello della Regione Sicilia, impegnato a rafforzare il proprio ruolo nello sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro, ora P.C.T.O., e di interventi di politiche attive del lavoro rivolte ai propri studenti e diplomati grazie al supporto e all’assistenza tecnica di Anpal Servizi S.p.A., ente in house dell’Agenzia Nazionale per Politiche Attive del Lavoro, ha organizzato il seminario" Dall’alternanza all’apprendistato nel sistema duale, tra teoria e pratica” il seminario si terrà al Complesso Monumentale di San Pietro a Marsala venerdì 13 dicembre alle 9 Di concerto con le aziende operanti nel settore Economico e Turismo che aderiranno al progetto, l’istituto attiverà un programma di durata almeno biennale, rivolto agli alunne/i del 4° anno.

Il Programma di apprendistato consente agli studenti di inserirsi in un vero contesto aziendale durante il quarto e quinto anno del corso di studi, alternando la frequenza delle lezioni in classe, alla presenza in azienda per la formazione tecnico- professionale. Esso si sviluppa negli ultimi due anni del corso di studi, e si conclude con il conseguimento del diploma. L’integrazione tra l’apprendimento in aula e l’esperienza lavorativa è supportata e favorita per ciascuno “studente-apprendista” da un tutor aziendale e da uno scolastico individuato dalla scuola. Agli allievi che verranno assunti con contratto di apprendistato di I livello ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 81/2015 sarà corrisposto un trattamento economico mensile in proporzione alle ore svolte in azienda e secondo quanto previsto dai C.C.N.L. applicati dalle aziende. I percorsi del 4° e 5° anno saranno ridefiniti attraverso la progettazione congiunta tra scuola e impresa in modo da realizzare un profilo caratterizzato da competenze e conoscenze che meglio rispondano alle richieste provenienti dal settore produttivo e favoriscano la transizione dalla scuola al lavoro. “L’apprendistato di primo livello - dice il nuovo Dirigente Scolastico dell’ Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Garibaldi” di Marsala dott.ssa Loana Giacalone - prevede periodi di formazione a scuola e on the job in impresa, traghetta di fatto la scuola, all’interno del sistema duale, facendo da ponte tra scuola e professione, colmando, come già il P.C.T.O., prima Alternanza Scuola lavoro, il gap prima esistente tra aule scolastiche e mondo del lavoro”. “Il convegno ha proprio l'obiettivo di focalizzare le opportunità di tale istituto dell’apprendistato, le straordinarie opportunità che offre in termini di hard e soft skills, di crescita umana e professionale. Fondamentale sarà ricomporre il mosaico degli aspetti formativi, gestionali, normativi del contratto di apprendistato, attraverso il confronto tra i diversi attori che ne concorrono.