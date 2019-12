Salemi: “La scrittura è fimmina” al Salone del Biscotto Mediterraneo

25/12/2019 16:00:00

Un romanzo, un’esortazione al cambiamento, un’impetuosa dimostrazione di affetto verso la Sicilia terra di “desiderio e di ardimento”. "L'Amurusanza" di Tea Ranno è il romanzo scelto dall’associazione “Liber…i” per il quarto appuntamento di “La Scrittura è fimmina” la rassegna letteraria sulle scrittrici che quest’anno, si sono distinte nelle classiche italiane, con i loro testi.

Dopo l’appassionante ultimo incontro con la magistrato Simona Loiacono e il suo Albatro, sarà Tea Ranno, il 28 dicembre, ad intrattenere il pubblico di appassionati lettori con uno spaccato sociologico nella Sicilia di oggi e di ieri.

L’Amurusanza (Mondadori), ultimo lavoro letterario della Ranno, sarà presentato alle ore 17 al castello di Salemi, racconta l’atto di ribellione di Agata, una donna di Melilli attorno alla quale ruotano le storie di numerosi altri personaggi contraddistinti certuni da una forte sensibilità altri dal gelido attaccamento al potere.

Un romanzo incentrato sulle vite amare, dove emergono gentilezze e dolci e poetiche espressioni dialettali che diventano l’arma principale con cui combattere i soprusi.

L’Amurusanza è anche un racconto delle tradizioni siciliane, dei piatti locali, delle “cose duci” (cose buone) preparate con amore all’interno di una comunità. Non a caso, il libro si inserisce all’interno del Salone del Biscotto mediterraneo, "Dai grani antichi ai 'Cosi duci'", la rassegna di sapori, racconti e tradizioni dei biscotti di Sicilia patrocinata dal Comune di Salemi e dall’Assessorato regionale delle Attività produttive. L'iniziativa organizzata dall'associazione Blanderate e dalla Pro Loco di Salemi e che verrà inaugurata la mattina il 28 dicembre, vedrà tra gli ospiti d’eccezione proprio Tea Ranno che per l’occasione presenterà, sempre al Castello alle 10 anche il romanzo “Saura. Le stanze del cuore” (Risfoglia).

Un doppio appuntamento culturale con due romanzi portavoce del cambiamento.

***

Tea Ranno è nata a Melilli, in provincia di Siracusa, nel 1965. Vive a Roma, è laureata in Giurisprudenza e si occupa di Letteratura. Ha al suo attivo diversi romanzi e premi letterari: Cenere, vincitore del Premio Chianti, del 2006; La sposa vermiglia del 2012, vincitore del Premio Rea; Viola Foscari del 2014, pubblicato con Mondadori; Sentimi del 2018 con la Frassinelli edizioni. Ha pubblicato anche tre libri dedicati alla letteratura per l’infanzia.



***

La nuova rassegna letteraria “La scrittura è fimmina” è diventato ormai un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della lettura. L’associazione culturale Liber…i ha infatti aperto la strada non soltanto agli incontri e agli eventi ma ad occasioni in cui parlare, condividere il piacere di questo tipo di percorso culturale.

Tra le attività natalizie dell’associazione le merende letterarie dedicate ai bambini. Gli incontri sono previsti per giovedì 26 dicembre alla Biblioteca comunale di Salemi alle ore 16, sabato 28 dicembre al Castello alle ore 10 con la presenza della scrittrice Tea Ranno e domenica 5 gennaio nuovamente in biblioteca alle ore 16.