Cultura
13/12/2025 13:23:00

Natale a Mazara, gli eventi del fine settimana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/natale-a-mazara-gli-eventi-del-fine-settimana-450.jpg

Mazara del Vallo accende l’atmosfera natalizia con una serie di appuntamenti che animeranno il centro storico a partire da questo fine settimana. Dal 13 al 28 dicembre, piazza della Repubblica diventa il cuore delle feste con “La Piazza di Luci e Sapori”, il Villaggio di Natale che ospiterà mercatini, spettacoli e iniziative pensate per grandi e piccoli.

I mercatini del Villaggio di Natale accompagneranno cittadini e visitatori per oltre due settimane, tra luci, prodotti artigianali, sapori tipici e proposte legate alla tradizione natalizia.

Il primo weekend entra subito nel vivo con un programma ricco di eventi.

Sabato 13 dicembre, sempre in piazza della Repubblica:

  • dalle 17:00 alle 18:30 va in scena “Esquilibrio”, spettacolo di giocoleria, equilibrismo e comicità di Jonathan Marquin, pensato per tutta la famiglia;
  • dalle 18:30 alle 20:00 spazio alla musica con il concerto dei Pola Psichedelic Word Blues, che proporranno brani della tradizione greca e un mix di folk, ritmo e suggestioni sonore all’insegna della multiculturalità.

Domenica 14 dicembre:

  • dalle 17:00 alle 18:00 appuntamento con il Drum Circle, laboratorio di percussioni collettive aperto a tutti;
  • dalle 18:00 alle 20:00 chiusura affidata a “Ritual”, spettacolo di danza con il fuoco ideato e interpretato da Claudia Brida Luna.

Un calendario che unisce intrattenimento, musica e spettacolo, trasformando piazza della Repubblica in uno spazio di incontro e condivisione, nel segno del Natale e della partecipazione cittadina.

 



Cultura | 2025-12-13 13:23:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/natale-a-mazara-gli-eventi-del-fine-settimana-250.jpg

Natale a Mazara, gli eventi del fine settimana

Mazara del Vallo accende l’atmosfera natalizia con una serie di appuntamenti che animeranno il centro storico a partire da questo fine settimana. Dal 13 al 28 dicembre, piazza della Repubblica diventa il cuore delle feste con “La Piazza...







