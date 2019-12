Sicilia, auto si ribalta: grave una quindicenne

28/12/2019 18:14:00

Un'auto si è ribaltata la notte scorsa a Lercara Friddi e una ragazza di 15 anni è rimasta gravemente ferita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane viaggiava insieme ad altre tre persone a bordo di una Fiat Punto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo all'altezza dell'incrocio tra via Berlinguer e via Pio La Torre. Ferite, ma in maniera lieve, anche le altre persone a bordo della vettura.

La 15enne è stata condotta in elisoccorso all'ospedale Civico. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri e la Polstrada per i rilievi di rito, utili a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.