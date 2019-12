I fatti del 2019: Emanuele, Giuseppe, Salvatore e tutte le altre vittime della strada

29/12/2019 06:00:00

Tra i fatti del 2019 c'è, purtroppo, anche il drammatico bilancio degli incidenti stradali che si sono verificati in tutta la provincia di Trapani, e generale anche in tutta la Sicilia.

Qui di seguito il ricordo delle tanti giovani vite spezzate, nella speranza che serva da monito affinchè tutti gli enti preposti si impegnino a garantire la sicurezza nelle strade, per quella che è la loro competenza, e che tutti: automobilisti, motociclisti e in generale tutti coloro che usufruiscono delle strade, lo facciano in maniera consapevole, guidando senza bere e senza fare uso di droghe, nel rispetto del codice della strada, della propria vita e di quella degli altri.

Incidente mortale a Castelvetrano: perde la vita Emanuele Conti - Incidente mortale a Castelvetrano. La tragedia è avvenuta la scorsa notte a Marinella di Selinunte. Un uomo di 38 anni, Emanuele Conti, è morto in un incidente stradale avvenuto in via Cavallaro.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Castelvetrano, l'incidente è avvenuto tra due mezzi, in via Cavallaro, dove è avvenuto lo scontro tra un'auto e una moto. Conti era in sella ad uno scooter, mentre alla guida dell’auto, c'era un ragazzo di 22 anni, un giovane di Castelvetrano.

L'uomo, originario del Lazio, lavorava in una struttura turistica nel territorio ed era anche il direttore del catering, food e beverage dello chef Natale Giunta, che ha salutato l'amico con un post su Facebook dove si dice "sconvolto da una perdita così terribile. Se n'è andato una amico, un fratello, una persona leale".

Il trentottenne è stato trasportato dagli uomini del 118 all'ospedale di Castelvetrano, dove è poi deceduto. Indagini in corso da parte dei militari, che hanno effettuato sul ventiduenne, come prassi in questi casi, anche l'alcol test e un esame per controllare se avesse assunto delle sostanze stupefacenti.

Trapani, è morto Luciano Pipitone, investito mentre era in bici - E' morto all’ospedale Sant’Antonio Abate, Luciano Pipitone di 47 anni, rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi, a Trapani, nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno.

L’uomo, che lavorava nella pizzeria di famiglia, in sella alla sua bici stava eseguendo una consegna a domicilio quando si è scontrato con un’auto, una Renault, il cui conducente era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’incidente si è verificato in via Ammiraglio Staiti nella zona del porto, nei pressi dell’imbarcadero per le isole Egadi. Trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso, Luciano Pipitone era stato ricoverato, con riserva sulla vita, nel reparto di rianimazione del nosocomio trapanese. Nello scontro aveva subito danni cerebrali irreversibili. Le circostanze dell'incidente non sono chiare. Sicuramente Carlo non era alla guida, ma era in auto con un amico a velocità sostenuta nel viale del Signorino, alle 4 e 20. Per cause da chiarire l'auto ha fatto una sorta di testacoda, ed è finita contro un muro. Poche ferite per il conducente, Carlo Modello invece è morto sul colpo.

Marsala, è Carlo Modello, 22 anni, di Petrosino, la vittima dell'incidente al Signorino - Aveva compiuto ventidue anni da pochi giorni, il 29 Maggio scorso, Carlo Modello, il giovane morto in un incidente stradale alle quattro di questa mattina nel viale del Lido Signorino, a Marsala. Carlo era nato a Marsala, il 29 Maggio del 1997. Purtroppo la sua vita si è spezzata oggi, 16 Giugno 2019. La camera ardente per dire addio al giovane è stata già allestita presso l'abitazione di famiglia, in Via Vincenzo Gioberti, a Petrosino. I funerali si terranno presso la Chiesa di Maria SS delle Grazie, sempre a Petrosino, martedì prossimo, 18 Giugno, alle 10 e 30. Poi, il corteo funebre fino al piccolo cimitero di Petrosino, per l'estremo addio a Carlo.

Marsala piange un'altra giovane vittima della strada. E' morto Emanuele Giangrande - E' Emanuele Giangrande il giovane marsalese di 30 anni, morto nella tarda serata di ieri in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 21, in contrada Spagnola.

A pochi giorni dalla scomparsa di Carlo Modello, morto sabato notte, sempre in un incidente stradale, la comunità marsalese piange la scomparsa di una nuova giovane vita spezzata sull'asfalfo. Questa la dinamica secondo una prima ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine: Emanuele era bordo della sua moto di grossa cilindrata e si stava dirigendo verso Marsala. Dopo aver perso il controllo del mezzo, secondo quanto rilevato sul posto da carabinieri e polizia, scivolando ha sbattuto diverse volte sul guardrail, e dopo aver fatto una frenata di 110 metri - segno di una velocità molto elevata -, si è scontrato con un camion che sovraggiungeva da Marsala. L’autista del mezzo ha cercato di evitare l'impatto, ma non ha potuto fare nulla e per Emanuele non c'è stata possibilità di salvarsi.

Marsala, l'incidente allo scorrimento veloce. E' morto Livio Angileri - Non ce l'ha fatta Livio Angileri. E' morto il 32enne marsalese rimasto coinvolto in un pauroso incidente sullo scorrimento Marsala-Birgi. Le condizioni di Livio sono apparse subito disperate agli occhi dei primi soccorritori a causa della gravissima frattura cranica causata dall'impatto. Sono state 24 ore di preghiere e di speranze per un altro giovane marsalese che perde la vita in un incidente stradale. Sempre venerdì sera infatti, come uno scherzo del destino, in un altro incidente stradale è morto il 30enne Emanuele Giangrande (oggi i funerali in chiesa Madre alle 12). Venerdì sera l'auto su cui viaggiava Livio Angileri ha perso il controllo, per cause ancora da accertare, sullo Scorrimento veloce nei pressi dello svincolo per Bosco, ed ha cominciato a capovolgersi andando ad attraversare il guard rail e la recinzione che delimita la carreggiata. Non è stato facile per i soccorritori estrarre il giovane dalle lamiere contorte dell'auto. Trasportato al pronto soccorso di Marsala è stato disposto subito il trasferimento in elicottero al Civico di Palermo. Qui le condizioni sono apparse subito disperate. Già da ieri le funzioni vitali erano garantite soltanto dai macchinari con zero attività cerebrale. Questa mattina Livio si è spento. Un ragazzo solare, un sorriso amichevole quello di un ragazzo che da poco più di un mese si era sposato con il sogno di costruire una famiglia. Un sogno spezzato in una notte maledetta per Marsala.

Castelvetrano, incidente mortale con la moto: perde la vita un uomo di 32 anni - Un uomo di 32 anni ha perso la vita in un incidente stradale mortale avvenuto tra Partanna e Castelvetrano questa notte. Si tratta di Alessandro G, ed era originario di Palermo. Intorno alle tre viaggiava a bordo di una moto, una Hornet 600, insieme ad un amico, O.I, di 27 anni. Percorrevano la strada che da Partanna porta verso il mare e Selinunte, ma all'altezza di Contrada Zangara, al confine con il territorio di Castelvetrano, per cause ancora da chiarire, la moto è andata fuori strada. E' stato l'amico della vittima, rimasto illeso, a chiamare i soccorsi. G.A. è morto poco dopo l'arrivo del 118 per la gravità delle ferite riportate. Faceva il cuoco proprio in una struttura alberghiera di Marinella di Selinunte.

Si chiama Giuseppe Lipari il ragazzo di 17 anni morto nell'incidente a Marsala - Si chiama Giuseppe Lipari il ragazzo che è morto nell'incidente stradale di questo tragico sabato pomeriggio a Capo Boeo a Marsala. La conferma del nome viene data alla redazione di Tp24 da più fonti. Il ragazzo era figlio unico di genitori separati, una coppia molto nota e stimata a Marsala, e intorno alla quale in tantissimi si stanno stringendo in queste ore di strazio. Amante della chitarra, oltre che della moto, Lipari era studente del Liceo Scientifico di Marsala.

La strage di Alcamo. Antonino non ce l'ha fatta. E' morto dopo dodici giorni di coma - Antonino non ce l'ha fatta. É deceduto al Villa Sofia di Palermo. Si aggrava così il bilancio dell'incidente verificatosi sulla A29 Palermo-Mazara, nei pressi dello svincolo per Alcamo che era già costato la vita a Francesco Provenzano, fratello di Antonino. I due erano a bordo della Bmw condotta dal padre Fabio Provenzano, fruttivendolo di Partinico. L'uomo di 34 anni guidava sotto l' effetto di cocaina. L'auto si è schiantata contro il guard-raid. Prima dell'impatto violentissimo la diretta Facebook interrotta bruscamente. Ricoverato anche lui al Villa Sofia Fabio Provenzano è indagato per omicidio stradale con l'aggravante di essere alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Antonino aveva 9 anni; il fratello, invece, 13. Il più piccolo è deceduto, oggi, dopo una agonia di 12 giorni. Nello schianto aveva riportato danni cerebrali irreversibili.



Incidente mortale ad Erice, perde la vita un uomo in moto - Tragedia della strada, questa sera intorno alle 20, sulla Provinciale Valderice Erice. A perdere la vita Andrea Mottola di 35 anni, meccanico, che viaggiava in sella ad una moto. Per cause in corso di accertamento si é scontrato con una Panda. I due mezzi si stavano dirigendo verso Erice Vetta. Il giovane è deceduto al Sant'Antonio Abate dove era giunto in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Schianto mortale a Mazara del Vallo. Muore un uomo di 47 anni, Valentino Giacalone - E' successo intorno alle 4 del mattino, sul lungomare Fata Morgana, nella zona di Tonnarella. Un'auto, una Citroen C3, senza il coinvolgimento di altri mezzi, è andata a finire contro un muretto (come si vede nella foto pubblicata da Prima Pagina Mazara). Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all'uomo che si trovava alla guida. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo al pronto soccorso dell'Ospedale Abele Ajello, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente i vigili urbani di Mazara per accertare le cause dell'incidente. Sul corpo dell'uomo potrebbe essere effettuata l'autopsia in quanto c'è l'ipotesi che l'uomo abbia avuto un malore mentre si trovava alla guida e poi si sia schiantato.

Incidente stradale mortale a Dattilo, perde la vita un giovane di 19 anni - La sua vita si è spezzata in un lampo. Vittima di un incidente stradale che non gli ha dato scampo. E adesso Paceco piange per la scomparsa di Emanuele Ciaravolo. Aveva 19 anni. La tragedia, ieri sera, tra Trapani e la piccola frazione di Dattilo. Emanuele, alla guida di uno scooter, stava percorrendo la via Salemi. In sella con lui un amico. Sul ponte lo scontro frontale, per cause ancora in corso di accertamento, con un’auto. Sbalzato dal mezzo, il 19enne ha picchiato con violenza la testa sull’asfalto. Inutile la corsa all’ospedale Sant’Antonio Abate, dove sono finiti anche l’amico della vittima e il conducente dell’auto. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Marsala, l'incidente della famiglia Nuccio. E' morto papà Salvatore - Ha suscitato molta emozione in città la notizia, raccontata da Tp24, della morte di Salvatore Nuccio. Era in macchina con la sua famiglia, ieri pomeriggio, a Marsala, in contrada San Filippo e Giacomo, quando un'auto ha tagliato loro la strada. Nuccio, 38 anni, è morto stanotte in ospedale a Marsala. Le due figlie, di uno e tre anni, sono gravi, ricoverate a Palermo. La mamma invece è ricoverata a Marsala. Arriva in queste ore anche il messaggio del Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo: "Ci troviamo ad apprendere di un grave incidente stradale dalle conseguenze nefaste. E di fronte a tragedie di questo tipo è sempre difficile dire qualcosa. Sono vicino alla famiglia Nuccio, rimasta coinvolta in uno scontro tra due auto che ha causato la morte del padre e il ricovero delle due bimbe in tenerissima età e della loro madre. A nome mio e dell'intera Amministrazione, esprimo cordoglio per quanto verificatosi e, ancora una volta, non posso che ricordare che la prudenza alla guida, l'attenzione massima, la velocità moderata, il rispetto delle regole - e quindi indossare le cinture di sicurezze e non usare il cellulare - sono fondamentali sempre per la propria salvaguardia e per quella altrui". L'uomo, coinvolto con la sua famiglia nell'incidente di ieri pomeriggio a Marsala, non ce l'ha fatta a superare la notte. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. I medici dell'ospedale di Marsala hanno tentato di tutto per salvarlo, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Salvatore Nuccio era il ferito in più gravi condizioni della sua famiglia. In auto viaggiavano con lui la moglie e le due figlie, di uno e tre anni. E sono stati presi in pieno in curva da una Mercedes che gli ha tagliato la strada. Le bambine sono gravi, ma le loro condizioni sono in miglioramento. Meno grave la madre.

E' Davide Di Gregorio, 38 anni, l'uomo morto nell'incidente stradale a Valderice - Si chiamava Davide Di Gregorio ed aveva 38 anni la vittima dell'incidente stradale che si è verificato a Crocci. L'uomo era alla guida della Seicento e per cause ancora da accertare si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta. L'impatto è stato violento. Di Gregorio non ha avuto scampo. Feriti i due occupanti la Ford Fiesta per tirarli fuori dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ora sono ricoverati all'ospedale San Antonio Abate di Trapani in prognosi riservata. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.



Incidente mortale tra Trapani e Marsala. Perde la vita Vincenzo Gammicchia, 39 anni - Tragedia della strada, questa sera, sulla Provinciale Trapani-Marsala. A perdere la vita Vincenzo Gammicchia di 39 anni, residente nella frazione di Locogrande. Viaggiava in sella ad una moto e per cause che sono ancora in fase di accertamento si è scontrato con un camion. L’incidente si è verificato in prossimità dello svincolo per l’autostrada A29 subito dopo il ponte di di Marausa. Quando è scattato l’allarme per il motociclista non c’era più niente da fare. La dinamica è al vaglio della polizia municipale. A quanto pare il conducente del mezzo non si sarebbe accorto dell’impatto, allontanandosi.



Incidente mortale nella notte a Buseto. Muore un uomo di 59 anni, in auto con il figlio - Incidente mortale, la scorsa notte, nei pressi di Buseto Palizzolo. Un’auto con a bordo due uomini, padre e figlio, è finita fuori strada. Uno dei due occupanti, il padre, non ha avuto scampo. E’ morto sul colpo. Il figlio, Cristian Mangiapane di 35 anni, invece, è stato ricoverato con prognosi riservata al Sant’Antonio Abate. Ha riportato fratture in diverse parti del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il padre non è stato ancora identificato perché viaggiava senza documenti. La macchina, una Seat Leon, stava percorrendo la Statale 187 quando, probabilmente a causa della velocità non moderata, è finita fuori strada. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. La vittima aveva 59 anni.