03/01/2020 12:00:00

E' indagato per omicidio stradale un palermitano di 55 anni, E.L.G., che alla guida di un'Audi Q3, nel tardo pomeriggio del 31 dicembre ha investito e ucciso Salvatore Guercio, 73 anni, in via Ponte di Mare a Palermo.

L'incidente è avvenuto alle 17.45 circa e pare che a causa della scarsa illuminazione l'automobilista non abbia visto l'uomo che attraversava la strada. L'impatto è stato molto violento e Guercio è morto in ospedale poco dopo la mezzanotte.