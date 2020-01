Salaparuta, approvato il bando per l'assegnazione delle case popolari

09/01/2020 08:00:00

A Salaparuta approvato il bando di concorso per l'assegnazione delle case popolari disponibili. La giunta comunale oltre al bando, ha approvato anche il modello di domanda che i cittadini dovranno utilizzare per richiedere l'assegnazione dell'alloggio popolare.

Alla domanda va allegata la documentazione indicata nel bando. Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando per i residenti in Italia. Entro centoventi giorni per i cittadini residenti nell'area europea ed entro centocinquanta giorni per i residenti nell'area extraeuropea.