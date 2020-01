Sicilia: contromano in autostrada provoca uno scontro e ferisce quattro persone

09/01/2020 12:17:00

Contromano in autostrada provoca uno scontro e ferisce quattro persone.

Un'utilitaria ha imboccato contromano uno svincolo lungo l'autostrada Catania-Siracusa, scontrandosi frontalmente contro un' altra autovettura che procedeva nel suo senso di marcia e causando 4 feriti.

In prossimità della galleria Agnone 2, dove ad entrare in collisione sono state una Fiat 500 X Rossa guidata da un donna di Lentini, nel siracusano e una Volkswagen Tiguan bianca con a bordo invece tre uomini di Augusta, sempre in provincia di Siracusa. Quest'ultima vettura procedeva nel suo senso di marcia quando, ad un certo punto, dopo aver imboccato una delle gallerie si sarebbe vista arrivare di fronte la 500 rossa. Inevitabile e violento l'impatto tra le due automobili.

Coinvolta anche una terza autovettura, una Mazda Cxt che procedeva dietro.

Sul luogo dell'incidente, allertati dagli altri automobilisti, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Augusta e la Polizia stradale di Siracusa che ha effettuato i rilievi del caso.

G.O., la donna alla guida della 500 in ospedale è stata sottoposta anche agli esami dell' alcool test. Avrebbe imboccato contromano la galleria, secondo alcuni testimoni.