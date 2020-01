Marsala, trovato in spiaggia un pacco con 30 kg di hashish

09/01/2020 10:42:00

Trovati in spiaggia a Marsala 30 chili di hashish. E' il secondo ritrovamento in pochi giorni, dopo quello di Castelvetrano.

I Carabinieri e la Guardia Costiera, dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno trovato il pacco sospetto sulla battigia in zona “sbocco”. Il pacco conteneva 30 kg di hashish suddivisa in 600 piccoli panetti da 50 grammi ciascuno. La droga è stata sottoposta a sequestro.

Come dicevamo, si tratta del secondo ritrovamento in pochi giorni: infatti, meno di una settimana fa, nelle zone di Marinella, è stato segnalato e poi recuperato dai Carabinieri di Castelvetrano un altro pacco contenente la stessa quantità di hashish.



Fondamentale, come in questo caso, si è rivelata la segnalazione dei cittadini alle Forze dell’Ordine, che ha permesso il sequestro della droga, evitando che questa potesse essere immessa nel mercato illecito degli stupefacenti.